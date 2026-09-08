Συναντήθηκαν Μητσοτάκης και Σίσι: Στο επίκεντρο η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου

Οι εξελίξεις στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Αιγύπτου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Αμπντούλ Φατάχ αλ Σίσι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Αίγυπτο.

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου υποδέχθηκε τον Έλληνα πρωθυπουργό, υπογραμμίζοντας τη σημασία των ιστορικών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών και την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας σε όλους τους τομείς.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αιγυπτιακής προεδρίας, πρέσβη Μοχάμεντ αλ Σενάουι, ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την εκτίμησή του για τη θερμή υποδοχή, τονίζοντας τη σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στις σταθερές σχέσεις με την Αίγυπτο.

Παράλληλα, χαιρέτισε τη φιλοξενία της συνόδου κορυφής του τριμερούς σχήματος συνεργασίας Ελλάδας-Αιγύπτου-Κύπρου.

Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους να ενισχύσουν περαιτέρω τη διμερή συνεργασία, αλλά και τον συντονισμό τους στο πλαίσιο της τριμερούς συνεργασίας, με έμφαση σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος.

Ενέργεια, τουρισμός και επενδύσεις

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Αιγύπτου, το οποίο χαρακτηρίστηκε στρατηγικής σημασίας για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας.

Στο τραπέζι βρέθηκαν, επίσης, η συνεργασία στους τομείς του τουρισμού, των μεταφορών, της εργασίας και της μετανάστευσης, καθώς και η ενίσχυση των εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων.

Παράλληλα, εξετάστηκαν οι δυνατότητες ανάπτυξης κοινών δράσεων στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, της τεχνολογίας πληροφορικής, της τεχνητής νοημοσύνης και της επιχειρηματικότητας.

Στο επίκεντρο οι περιφερειακές εξελίξεις

Οι Σίσι και Μητσοτάκης συζήτησαν, ακόμη, τις τελευταίες περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αποκλιμάκωσης των εντάσεων και συνέχισης του συντονισμού για την αποκατάσταση της σταθερότητας.

Ο Αιγύπτιος πρόεδρος αναφέρθηκε στις προσπάθειες της χώρας του για τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή, τις οποίες ο Έλληνας πρωθυπουργός αναγνώρισε και χαιρέτισε. Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε, παράλληλα, την εκτίμησή του για τη συνεργασία Αθήνας και Καΐρου στην αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν, επίσης, οι εξελίξεις σε Λιβύη, Συρία και Λίβανο, ενώ οι δύο πλευρές υπογράμμισαν τη σημασία της διασφάλισης της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στις διεθνείς θαλάσσιες οδούς.

Το Παλαιστινιακό και η Γάζα

Οι δύο ηγέτες αναφέρθηκαν και στις τελευταίες εξελίξεις στο Παλαιστινιακό, με έμφαση στην ανάγκη διατήρησης της συμφωνίας για την κατάπαυση του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήρε τις προσπάθειες της Αιγύπτου προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ ο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι τόνισε ότι η ίδρυση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα της 4ης Ιουνίου 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, αποτελεί τη μόνη λύση για τη διασφάλιση διαρκούς ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή.