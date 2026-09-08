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Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026 Δ. Ωραιοκάστρου: Δεκάδες παιδιά έκαναν… check-in στο “Ξενοδοχείο των Συναισθημάτων”

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THESTIVAL TEAM

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Ένα ξενοδοχείο διαφορετικό από όλα τα άλλα άνοιξε τις πόρτες του στον Δρυμό του Δήμου Ωραιοκάστρου και υποδέχθηκε μικρούς και μεγάλους επισκέπτες. Αντί για βαλίτσες και δωμάτια, είχε χώρο για τον Θυμό, τη Λύπη, τον Φόβο, την Ελπίδα και, φυσικά, την Αγάπη και τη Χαρά.

Με μεγάλη προσέλευση από παιδιά και γονείς παρουσιάστηκε χθες βράδυ στο Ανοικτό Θέατρο Τσούκες Δρυμού «Γ. Καμπέρης» η παράσταση «Το Ξενοδοχείο των Συναισθημάτων» της LidiaBrankovic, από το Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης και τους Twimagination, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026» του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Οι μικροί θεατές ακολούθησαν τη Λουκία στο ξεχωριστό της ταξίδι και γνώρισαν από κοντά τα συναισθήματα που κατοικούν στο δικό της «ξενοδοχείο». Ο Θυμός φώναξε, η Λύπη δάκρυσε, ο Φόβος μπέρδεψε τα πράγματα, η Ελπίδα έδωσε δύναμη και η Αγάπη ήρθε τελικά για να γεμίσει τα πάντα με φως και γέλιο.

Τα παιδιά έγιναν μέρος της παράστασης, συμμετείχαν, γέλασαν, συγκινήθηκαν, αναγνώρισαν συναισθήματα που όλοι λίγο-πολύ έχουμε νιώσει και, μέσα από τη θεατρική δράση και την πρωτότυπη μουσική, πήραν ένα όμορφο μάθημα για την αποδοχή, την ενσυναίσθηση και τη συναισθηματική έκφραση.

Το κοινό στην εκδήλωση καλωσόρισαν η αντιδήμαρχος Σύγχρονου Πολιτισμού, Χριστίνα Ζάπρα και η πρόεδρος της Κοινότητας Δρυμού, Όλγα Διαμέλα.

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