Προσοχή: Νέα απάτη με SMS και “κλήσεις” στο όνομα του δήμου Θεσσαλονίκης – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες

Συναγερμός έχει σημάνει στον Δήμο Θεσσαλονίκης μετά τον εντοπισμό νέας απόπειρας ηλεκτρονικής απάτης, με επιτήδειους να προσπαθούν να αποσπάσουν χρηματικά ποσά από ανυποψίαστους πολίτες χρησιμοποιώντας ψευδώς την επωνυμία του Δήμου.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Δήμου, το τελευταίο διάστημα διαπιστώθηκε η αποστολή παραπλανητικών μηνυμάτων σε κινητά τηλέφωνα, κυρίως μέσω εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης. Στα μηνύματα αυτά, οι δράστες επικαλούνται δήθεν παραβάσεις και χρεώσεις που προέρχονται από τον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Για να κάνουν την απάτη πιο πειστική, περιλαμβάνουν στα μηνύματα συνδέσμους (links) που οδηγούν σε πλαστές ιστοσελίδες, καθώς και κωδικούς πληρωμής RF, προτρέποντας τα θύματα να εξοφλήσουν άμεσα τις υποτιθέμενες οφειλές τους.

Η σύσταση του Δήμου και η ασφαλής οδός

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ξεκαθαρίζει ότι τα συγκεκριμένα μηνύματα είναι παντελώς ψευδή και αποσκοπούν αποκλειστικά στην παράνομη απόσπαση χρημάτων.

Παράλληλα, εφιστά την προσοχή των δημοτών και τονίζει ότι καμία πληρωμή δεν πρέπει να πραγματοποιείται μέσω άγνωστων συνδέσμων. Η μόνη επίσημη και ασφαλής οδός για τον έλεγχο ή την εξόφληση οφειλών είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα politis.thessaloniki.gr. Η είσοδος στη συγκεκριμένη εφαρμογή πραγματοποιείται αποκλειστικά με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet (ΑΑΔΕ), διασφαλίζοντας την προσωποποιημένη και έγκυρη πληροφόρηση του κάθε πολίτη.

Όπως αναφέρεται στην ενημέρωση, για αντίστοιχες περιπτώσεις εξαπάτησης που είχαν καταγγελθεί στο παρελθόν, ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει ήδη κινηθεί αρμοδίως, ενημερώνοντας τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές για τον εντοπισμό των δραστών.