Γεροντόπουλος: Θα προτείνω στον Σαμαρά να στείλει λουλούδια στον Μητσοτάκη, διότι του κάνει τζάμπα διαφήμιση

Με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο παρενέβη την Τρίτη στη συζήτηση που έχει ανοίξει για τις διεργασίες πέριξ της Νέας Δημοκρατίας ο Άκης Γεροντόπουλος, εξαπολύοντας ευθεία επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη και υπερασπιζόμενος τον Αντώνη Σαμαρά, στον απόηχο της νέας όξυνσης στις σχέσεις του πρώην πρωθυπουργού με το Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Άκης Γεροντόπουλος, πρώην υφυπουργός Εξωτερικών και πρώην ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, υποστήριξε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τις τελευταίες τοποθετήσεις του ουσιαστικά ενισχύει πολιτικά τον Αντώνη Σαμαρά, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να δηλώσει ότι ο σημερινός πρωθυπουργός «δεν μπορεί να ηγηθεί άλλο αυτής της χώρας».

Μιλώντας στον ρ/σ Mega News 104,6, ο Άκης Γεροντόπουλος επέλεξε εξαρχής υψηλούς τόνους, σχολιάζοντας τις αναφορές του πρωθυπουργού στον Αντώνη Σαμαρά.

«Θα προτείνω στον κύριο Σαμαρά να στείλει λουλούδια στον κύριο Μητσοτάκη, διότι του κάνει τζάμπα διαφήμιση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, υποστηρίζοντας ότι η αντιπαράθεση λειτουργεί υπέρ του πρώην πρωθυπουργού: «Ξέρετε τι λέει ο κόσμος; Όποιος θέλει να μπει στον χρονοντούλαπο η οικογένεια Μητσοτάκη, ψηφίζει Σαμαρά».

«Ο Μητσοτάκης φοβάται την αντίδραση του κόσμου»

Ο πρώην υφυπουργός Εξωτερικών απέδωσε την ένταση με την οποία αντιμετωπίζεται το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά στην ανησυχία που, όπως υποστήριξε, προκαλεί στην κυβέρνηση η κοινωνική δυσαρέσκεια.

Κατά τον ίδιο, εάν «τα πράγματα πήγαιναν καλά» για την κυβέρνηση, το ενδεχόμενο ενός νέου πολιτικού φορέα δεν θα προκαλούσε τον ίδιο προβληματισμό.

«Η αντίδραση της κοινωνίας είναι που τους προβληματίζει», σημείωσε, ενώ ερωτηθείς εάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης φοβάται τον Αντώνη Σαμαρά, απάντησε: «Ο κύριος Μητσοτάκης φοβάται την αντίδραση του κόσμου».

Ο Άκης Γεροντόπουλος παρουσίασε παράλληλα τον πρώην πρωθυπουργό ως μια πολιτική επιλογή που μπορεί, κατά την άποψή του, να εκφράσει μέρος αυτής της δυσαρέσκειας, κάνοντας λόγο για έναν «έμπειρο πολιτικό» τον οποίο «ο κόσμος ξέρει ότι μπορεί να εμπιστευθεί».

«Ο Σαμαράς κάνει κόμμα»

Ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον είχε η αναφορά του Άκη Γεροντόπουλου στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, καθώς μίλησε γι’ αυτό όχι ως υποθετικό σενάριο αλλά με κατηγορηματική διατύπωση.

«Ο κύριος Σαμαράς κάνει το κόμμα διότι πιστεύει ότι μπορεί να συμβάλει στο να ξεφύγουμε από το τέλμα στο οποίο έχουμε σήμερα περιπέσει», δήλωσε.

Ερωτηθείς για τον ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει ο πρώην πρωθυπουργός στο μετεκλογικό σκηνικό, υποστήριξε ότι ο Αντώνης Σαμαράς, «με την εμπειρία του, με τη γνώση του, με την αξιοπιστία του», μπορεί να συμβάλει ώστε να πείσει και στο εξωτερικό ότι η χώρα μπορεί να αλλάξει πορεία.

Απέφυγε, πάντως, να προεξοφλήσει το ενδεχόμενο μιας κυβέρνησης συνεργασίας. «Τις κυβερνήσεις συνεργασίας ο κόσμος τις αποφασίζει. Η κάλπη είναι αυτή η οποία αποφασίζει. Ο λαός είναι αυτός ο οποίος αποφασίζει», ανέφερε.

«Ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να ηγηθεί άλλο αυτής της χώρας»

Οι τόνοι ανέβηκαν περαιτέρω όταν ο Άκης Γεροντόπουλος ρωτήθηκε εάν ο Αντώνης Σαμαράς θα μπορούσε μετεκλογικά να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, θέτοντας ως όρο την αποχώρηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο ίδιος απέφυγε να μιλήσει εξ ονόματος του πρώην πρωθυπουργού, διατύπωσε όμως με σαφήνεια τη δική του θέση.

«Αυτό θα ήθελα πρώτα εκείνον να τον ρωτήσετε, τον κύριο Σαμαρά. Αλλά το σίγουρο είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν μπορεί να ηγηθεί άλλο αυτής της χώρας», δήλωσε.

Όταν ρωτήθηκε εάν αναφέρεται στην ηγεσία της χώρας ή της Νέας Δημοκρατίας, επέμεινε ότι μιλά για την πρωθυπουργία, προσθέτοντας ωστόσο: «Όταν ο λαός αποφασίσει ότι δεν μπορεί να ηγηθεί της χώρας, καταλαβαίνετε ότι τελικά ούτε του κόμματός του μπορεί να ηγηθεί».

«Ο Μητσοτάκης διέγραψε τον Σαμαρά»

Ο πρώην υφυπουργός Εξωτερικών απέδωσε την ευθύνη για τη ρήξη των δύο πλευρών στον Κυριάκο Μητσοτάκη, υπενθυμίζοντας τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία.

«Ο κύριος Σαμαράς δεν αντέδρασε. Ο κύριος Μητσοτάκης διέγραψε τον κύριο Σαμαρά. Εκείνος τον έδιωξε από το κόμμα», ανέφερε.

«Από εκεί και πέρα, λοιπόν, ο κύριος Σαμαράς είναι ελεύθερος να ενεργήσει όπως εκείνος κρίνει», πρόσθεσε.

Ο Άκης Γεροντόπουλος υποστήριξε ακόμη ότι σε ένα φιλελεύθερο κόμμα η κριτική θα πρέπει να είναι ευπρόσδεκτη και σημείωσε ότι ο πρωθυπουργός θα έπρεπε να συνομιλεί με τους πρώην πρωθυπουργούς της παράταξης.

«Καλό θα ήταν ο κύριος Μητσοτάκης, όταν έχει δύο πρώην πρωθυπουργούς στο κόμμα, πότε πότε να συζητούσε μαζί τους. Και αυτοί κάτι έχουν να του πουν πιθανότατα», ανέφερε.

Κλείνοντας, απέδωσε τη σύγκρουση στην πολιτική συμπεριφορά του πρωθυπουργού, χρησιμοποιώντας ακόμη μία ιδιαίτερα αιχμηρή διατύπωση: «Η αλαζονεία του κυρίου Μητσοτάκη οδήγησε στο να τους απομονώσει».