Η 90ή ΔΕΘ ανοίγει τις πύλες του μέλλοντος – Ένα ταξίδι στην τεχνολογία, την έρευνα και την καινοτομία

Στον πυρήνα της εκθεσιακής εμπειρίας έχει θέσει η 90ή ΔΕΘ την τεχνολογία, την έρευνα και την καινοτομία, μετατρέποντας το Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης σε ένα ζωντανό εργαστήριο του μέλλοντος. Άλλωστε, η ΔΕΘ, στα 100 χρόνια της ιστορίας της, αποτελούσε πάντα ένα πεδίο παρουσίασης νέων τεχνολογικών εξελίξεων και καινοτομικών επιτευγμάτων.

Ο τεχνολογικός παλμός της φετινής διοργάνωσης χτυπά δυνατά στην παρουσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στο Περίπτερο 6, καθώς στη φετινή συμμετοχή του γίνεται εκτεταμένη επίδειξη νέων τεχνολογιών, ενώ έχουν δημιουργηθεί διαδραστικοί χώροι με μάσκες εικονικής πραγματικότητας (Virtual Reality Masks). Για πρώτη φορά, το κοινό μπορεί να θαυμάσει από κοντά τον εξομοιωτή πτήσης του μαχητικού F-35, καθώς και εξομοιωτές πλοήγησης και μάχης του Πολεμικού Ναυτικού. Στον κεντρικό χώρο δεσπόζει μια εντυπωσιακή Τεχνολογική Έκθεση που περιλαμβάνει συστήματα Anti-Drone και Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη αιχμής, ένα μέρος των οποίων κατασκευάζεται από τις ίδιες τις Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ τη δική της ξεχωριστή θέση έχει και η παρουσίαση της «Ασπίδας του Αχιλλέα».

Παράλληλα, το περίπτερο 17 της 90ής ΔΕΘ είναι ένας ενιαίος θεματικός κόμβος εκπαίδευσης, τεχνολογίας, έρευνας και καινοτομίας. Κεντρικό πυλώνα αποτελεί η AKADEMIA, με τη συμμετοχή πανεπιστημίων, εκπαιδευτικών και ερευνητικών φορέων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σε αυτόν τον χώρο, η ακαδημαϊκή γνώση συνδέεται με την επιχειρηματικότητα, φιλοξενώντας startups, ερευνητικά κέντρα, συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και έξυπνες εφαρμογές, ενώ και οι Περιφέρειες της Αττικής, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου, παρουσιάζουν τις δικές τους πρωτοβουλίες στους τομείς του ψηφιακού μετασχηματισμού. Τη δυναμική του περιπτέρου ολοκληρώνει το Open Stage, το οποίο φιλοξενεί πλήθος παρουσιάσεων και θεματικών συζητήσεων.

Σημείο αναφοράς για την προηγμένη τεχνολογία είναι και το Περίπτερο 13, όπου φιλοξενείται η Τιμώμενη Χώρα, Ιαπωνία και το κοινό έχει την ευκαιρία να εξερευνήσει τις ιαπωνικές τεχνολογικές κατακτήσεις σε καίριους τομείς όπως η τεχνολογία, η καινοτομία, η αυτοκίνηση, η υγεία και η ενέργεια. Οι επισκέπτες έρχονται σε επαφή με πρωτοποριακές εφαρμογές για τη βιώσιμη κινητικότητα, τεχνολογίες που υποστηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό, προηγμένες λύσεις κλιματισμού και συστήματα σύγχρονης ιατρικής διάγνωσης.

Τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους αναδεικνύει με τον πιο πρωτοποριακό τρόπο η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Στο επίκεντρο της φετινής της συμμετοχής βρίσκεται η «Ευγενία», το πρώτο ψηφιακό avatar του ελληνικού Δημοσίου. Σχεδιασμένη με βάση πραγματικό πρόσωπο, η Ευγενία επικοινωνεί με τους πολίτες χρησιμοποιώντας φυσικό, καθημερινό λόγο, ενώ παρέχει πληροφορίες για συγκεκριμένες θεματικές. Η Ευγενία είναι ένα καθοριστικό πρώτο βήμα προς την αξιοποίηση πιο εξελιγμένων εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης προς όφελος του πολίτη.

Τη δική του ξεχωριστή πινελιά στην 90ή ΔΕΘ προσθέτει και το ΝΟΗΣΙΣ, το οποίο συμμετέχει στο Περίπτερο 7 της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας προσκαλεί το κοινό να βιώσει τη μνήμη της τεχνολογικής εξέλιξης σε συνδυασμό με τα μεγάλα ερωτήματα του αύριο.

Στο επίκεντρο της συμμετοχής του βρίσκεται η προβολή της νέας έκθεσης «Τεχνολογία: Τα εργαλεία που άλλαξαν τον κόσμο», η οποία προσφέρει μια πανοραμική εικονική περιήγηση 360 μοιρών.

Οι επισκέπτες μπορούν να δουν από κοντά τον ιστορικό IBM 1620, τον πρώτο υπολογιστή που λειτούργησε στη Βόρεια Ελλάδα στα τέλη της δεκαετίας του 1960, καθώς και την εμβληματική BMW Isetta, το μικροσκοπικό όχημα της δεκαετίας του 1950 που υπενθυμίζει πώς η καινοτομία πηγάζει από τολμηρές ιδέες.

Μετά τις 21:30 στη σκηνή των Music Events Live ανεβαίνουν σήμερα ο Πάνος Μουζουράκης και ο Κωστής Μαραβέγιας σε μία καλλιτεχνική συνάντηση που υπόσχεται μουσική, χιούμορ, θεατρικότητα και απρόβλεπτες στιγμές αυθορμητισμού. Χθες οι Stavento, με τη Daphne Lawrence σε live εμφάνιση, και η Marseaux, εντυπωσίασαν τους πολυάριθμους θαυμαστές τους. Το κοινό παρακολουθεί τις συναυλίες δωρεάν, με το εισιτήριο της ΔΕΘ.

Οι επισκέπτες μπορούν να χρησιμοποιούν το eventapp της ΔΕΘ, που θα τους βοηθήσει να απολαύσουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία στη φετινή διοργάνωση.