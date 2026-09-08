Στην Αίγυπτο σήμερα ο Μητσοτάκης: Κρίσιμο τετ α τετ με Σίσι και τριμερής με Χριστοδουλίδη

Στο Ελ Αλαμέιν θα βρεθεί σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου έχει κρίσιμη κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, ενώ στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην τριμερή Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, μαζί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα του πρωθυπουργού, η διμερής συνάντηση με τον Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι είναι προγραμματισμένη για τις 12:00, ενώ στις 13:30 θα πραγματοποιηθεί η άτυπη τριμερής συνάντηση των τριών ηγετών. Στις 14:30 αναμένεται να κάνουν δηλώσεις στον Τύπο.

Η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ελ Αλαμέιν πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, με την Αθήνα και το Κάιρο να επιδιώκουν την περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής τους συνεργασίας.

Όπως μεταδίδει ο ΣΚΑΪ από το Ελ Αλαμέιν, οι Αιγύπτιοι δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική συνεργασία με την Ελλάδα, με την ενεργειακή διάσταση να αποτελεί ένα από τα βασικά πεδία.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, ένα έργο που υποστηρίζεται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και για το οποίο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, προωθούνται τα επόμενα βήματα με ταχύτερους ρυθμούς.

Η εξέλιξη του έργου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία της ενεργειακής συνεργασίας Αθήνας και Καΐρου, καθώς συνδέεται με τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από την Αίγυπτο προς την Ελλάδα και, μέσω της Ελλάδας, προς την ευρωπαϊκή αγορά.

Στην ατζέντα και η Συμφωνία της Μέκκας

Στην τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου αναμένεται να συζητηθούν και οι ευρύτερες περιφερειακές εξελίξεις, με τη Συμφωνία της Μέκκας να αποτελεί ένα από τα θέματα που θα βρεθούν στο τραπέζι.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης έχει ήδη δηλώσει ότι η τριμερής θα ασχοληθεί με τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και με την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας των τριών χωρών.

Η συμφωνία μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν αποτελεί, συνεπώς, μέρος του ευρύτερου γεωπολιτικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο πραγματοποιείται η σημερινή συνάντηση στο Ελ Αλαμέιν.

Στο ίδιο πλαίσιο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η στάση της Αιγύπτου, η οποία επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση της ως βασικού περιφερειακού παράγοντα, διατηρώντας παράλληλα στενές στρατηγικές σχέσεις με την Ελλάδα και την Κύπρο.