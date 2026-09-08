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Λαβρόφ: Η ΕΕ εμποδίζει τη διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία

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THESTIVAL TEAM

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Επίθεση στην ΕΕ εξαπέλυσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, κατηγορώντας την ότι παρεμποδίζει τις προσπάθειες για την επίτευξη μιας διαρκούς διευθέτησης της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, ο Λαβρόφ υποστήριξε ότι το μπλοκ, το ΝΑΤΟ, καθώς και η προηγούμενη αμερικανική κυβέρνηση, έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν για να εμποδίσουν τη συζήτηση σχετικά με τα ζητήματα που η Μόσχα θεωρεί ως τις βαθύτερες αιτίες της σύγκρουσης, καθώς και τη «διερεύνηση τρόπων για την επίτευξη μιας αξιόπιστης και μακροπρόθεσμης λύσης».

Παράλληλα, ο Λαβρόφ δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ είχε επιδείξει τόσο τη βούληση όσο και την ικανότητα να αναγνωρίσει τις ανησυχίες της Μόσχας, προσθέτοντας ότι, ως εκ τούτου, η Ρωσία αναμένει πως οι επαφές με Αμερικανούς εκπροσώπους θα είναι «επωφελείς και για τις δύο πλευρές».

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