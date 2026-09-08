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Φωτιά στα Μέγαρα – Επιχειρούν 6 εναέρια μέσα

Αρχείο Intime
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Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης (8/9) σε δασική έκταση στην περιοχή Κανδήλι, στα Μέγαρα Αττικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 16:30.

Κινητοποιήθηκαν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 26 οχήματα. Επίσης, για την αεροπυρόσβεση επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Παράλληλα, κινητοποιήθηκε ο Δήμος Μανδρας Ειδυλλίας προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.

Μέγαρα Φωτιά

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