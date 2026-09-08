Ανοίγουν προγράμματα για αποθήκευση, αντλίες θερμότητας, θερμοσίφωνες – 324 εκατ. ευρώ για αύξηση του επιδόματος θέρμανσης

Νέα προγράμματα ανοίγουν στο επόμενο διάστημα και υπόσχονται χρηματοδότηση για νοικοκυριά προκειμένου να εξοικονομήσουν ενέργεια και να μειώσουν το κόστος ηλεκτρικού ρεύματος, με βάση τις ανακοινώσεις του ΥΠΕΝ.

Σύμφωνα με την παρουσίαση του στρατηγικού πλάνου για την μείωση των τιμών λιανικής ρεύματος κατά 30%, στόχος των ενεργειακών μέτρων είναι η συνεχής προώθηση επενδύσεων στην εξοικονόμηση ενέργειας τόσο από τα νοικοκυριά όσο και από τα δημόσια κτίρια και στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζονται νέα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία θα ανακοινωθούν στο αμέσως επόμενο διάστημα.

Η χρηματοδότηση των δράσεων αυτών θα προέλθει από το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα καθώς και από τη Ρήτρα Διαφυγής. Σε σύνολο επενδύσεων 5 δισ. ευρώ για την επίτευξη του παραπάνω στόχου σε δράσεις εξοικονόμησης κατευθύνεται το σημαντικότερο ποσό.

Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα

Ειδικότερα, προβλέπεται χρηματοδότηση 2,1 δισ. ευρώ από το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα

1,7 δισ. ευρώ για ενεργειακή αναβάθμισης κατοικιών και αλλαγή συστημάτων θέρμανσης και θερμοσιφώνων

και αλλαγή συστημάτων θέρμανσης και θερμοσιφώνων Δωρεάν Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (περίπου 200.000 νοικοκυριά), με χρηματοδότηση 40 εκατ. ευρώ

(περίπου 200.000 νοικοκυριά), με χρηματοδότηση 40 εκατ. ευρώ Μητρώο Ενεργειακής Στήριξης για τους δικαιούχους του Ταμείου, με χρηματοδότηση 4 εκατ. ευρώ

για τους δικαιούχους του Ταμείου, με χρηματοδότηση 4 εκατ. ευρώ Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για 780.000 δικαιούχους ετησίως, όπου προβλέπεται να κατευθυνθούν 324 εκατ. ευρώ

για 780.000 δικαιούχους ετησίως, όπου προβλέπεται να κατευθυνθούν 324 εκατ. ευρώ One-stop shops για ενημέρωση και συμβουλές σε ευάλωτα νοικοκυριά και πολύ μικρές επιχειρήσεις, επένδυση κόστους 4 εκατ. ευρώ

Ρήτρα διαφυγής

Μέσω της ρήτρας διαφυγής προωθούνται χρηματοδοτήσεις για αντλίες θερμότητας, θερμοσίφωνες, δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακή μετάβαση άνω των 600 εκατ. ευρώ. Η κατανομή των κονδυλίων αφορά: