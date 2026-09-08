Φρόσω Ράλλη για Χριστόφορο Παπακαλιάτη: “Εγώ του το έχω πει “θα πάρεις Όσκαρ μια μέρα” – Είναι αστέρι”

Η Φρόσω Ράλλη βρέθηκε καλεσμένη στο «Στούντιο 4» και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στον Χριστόφορο Παπακαλιάτη, τον οποίο είχε ξεχωρίσει όταν εκείνος ήταν μόλις 14 ετών.

Η Φρόσω Ράλλη εξήγησε τι ήταν αυτό που είχε διακρίνει από τότε στον δημιουργό και ηθοποιό, ενώ εξέφρασε τη βεβαιότητά της ότι κάποια στιγμή θα φτάσει μέχρι τα Όσκαρ.

«Είδα ένα παιδάκι το οποίο θα έκανε αυτό που ήθελε. Ήρθε αποφασισμένος. Ο Χριστόφορος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αυτό που θέλει θα το κάνει, γιατί δουλεύει σκληρά, γιατί είναι επίμονος, γιατί είναι ταλαντούχος. Εγώ του το έχω πει: “Θα πάρεις Όσκαρ μια μέρα”. Είμαι σίγουρη γι’ αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά η Φρόσω Ράλλη.

Όπως τόνισε στη συνέχεια, το ταλέντο από μόνο του δεν αρκεί για μια μεγάλη διαδρομή στον χώρο: «Πρέπει να δουλέψεις για να πας μπροστά. Και ο Χριστόφορος δουλεύει σκληρά. Σκέτο ταλέντο με τεμπελιά και με το τίποτα… Για μένα χρειάζεται και ταλέντο και καλός χαρακτήρας και εργατικότητα. Αυτά τα τρία χρειάζονται. Δεν μπορείς με σκέτο ταλέντο να πας μπροστά».

Η συζήτηση στράφηκε στη συνέχεια στους ηθοποιούς με τους οποίους έχει συνεργαστεί όλα αυτά τα χρόνια και στη σημασία που έχει για εκείνη ο χαρακτήρας ενός καλλιτέχνη.

«Αν μου πεις έναν ηθοποιό που είναι καλός άνθρωπος και έχει λιγότερο ταλέντο από έναν ηθοποιό που έχει πολύ ταλέντο και μου σπάει τα νεύρα, θα προτιμήσω τον πρώτο», ξεκαθάρισε.