Θεσσαλονίκη: Στα σχολεία η Τροχαία για την κυκλοφοριακή αγωγή των μαθητών εν όψει της νέας σχολικής χρονιάς

Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, αποδίδοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα της κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2026-2027, θα διανείμει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026, σε μαθητές των Δημοτικών Σχολείων της πόλης, έντυπα κυκλοφοριακού ενδιαφέροντος.

Αστυνομικοί των Διευθύνσεων Τροχαίας και Αστυνομίας Θεσσαλονίκης κατά τη διανομή των εντύπων θα δίνουν συμβουλές και οδηγίες στους μαθητές και στους γονείς τους, σχετικά με την κυκλοφοριακή τους συμπεριφορά, ειδικότερα δε για τη χρήση των διαβάσεων πεζών, των πεζοδρομίων, τη συμμόρφωση τους με τους φωτεινούς σηματοδότες κλπ.

Σας γνωρίζουμε παρακάτω ορισμένα από τα σχολικά συγκροτήματα και μονάδες

που θα πραγματοποιηθεί η εν λόγω δράση:

3 ο και 6 ο Δ.Σ. Συκεών (Γεννηματά 10),

2 ο , 3 ο , 8 ο , και 10 ο Δ.Σ. Νεάπολης (περιοχή Στρεμπενιώτη),

3 ο Δ.Σ. Σταυρούπολης (Ναυαρίνου 1),

33 ο Δ.Σ. Θεσσαλονίκης (Εγνατίας 129),

3 ο , 5 ο ,9 ο και 12 ο Δ.Σ. Αμπελοκήπων (Φιλιππουπόλεως 58),

10 ο Δ.Σ. Καλαμαριάς (Βρυούλων 51) και

29 ο Δ.Σ. Θεσσαλονίκης (Αναξιμάνδρου 77).

Επιπλέον, η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης θα συγκροτήσει συνεργεία ελέγχου σχολικών λεωφορείων και λεωφορείων που μεταφέρουν μαθητές για την πραγματοποίηση εντατικών προληπτικών ελέγχων.

Οι ενέργειες της συγκεκριμένης Υπηρεσίας για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής περιόδου με διαλέξεις κυκλοφοριακής αγωγής από Αξιωματικούς της Τροχαίας και με προληπτικούς τροχονομικούς ελέγχους στα λεωφορεία που πραγματοποιούν εκπαιδευτικές εκδρομές.

Παιδί & Κυκλοφοριακή Αγωγή – Συμβουλές προς τους γονείς

Όλοι μας θέλουμε τα παιδιά μας να πηγαίνουν και να επιστρέφουν από τα σχολεία τους ασφαλή. Να θυμάστε ότι οι γονείς είναι εκείνοι που δίνουν τα πρώτα μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής στο παιδί.

Γι’ αυτό:

Να αναζητούν την πιο ασφαλή διαδρομή που πρέπει να ακολουθεί το παιδί τους για να φθάσει και να επιστρέψει από το σχολείο του. Η πιο σύντομη διαδρομή δεν είναι και η πιο ακίνδυνη.

Όταν καταλήξουν στην πιο ακίνδυνη διαδρομή, να την διανύσουν πολλές φορές με το παιδί τους, έτσι ώστε να αποτυπωθεί σωστά.

Ακολουθώντας καθημερινά την ίδια διαδρομή, θα μπορεί σιγά-σιγά να γνωρίσει όλες τις ιδιαιτερότητες και τις ιδιομορφίες του δρομολογίου και κατά συνέπεια τους ενδεχόμενους κινδύνους.

Το παιδί πρέπει να μάθει να σταματά στην άκρη του πεζοδρομίου, πριν περάσει στην απέναντι πλευρά του δρόμου. Πρέπει να μάθει να ελέγχει προσεκτικά αριστερά και δεξιά το δρόμο και να τον διασχίζει μόνο όταν θα είναι απόλυτα σίγουρο ότι δεν περνούν οχήματα.

Να κρατούν πάντα από το χέρι το παιδί τους που πρέπει να βαδίζει στην εσωτερική πλευρά του πεζοδρομίου.

Να μάθουν στο παιδί τους ότι, ακόμα και στις διαβάσεις των πεζών πρέπει να είναι εξίσου προσεκτικό. Και στην περίπτωση αυτή ισχύει ο προσεκτικός έλεγχος του δρόμου αριστερά και δεξιά.

Ιδίως τις βραδινές ώρες, τα ανοιχτόχρωμα ρούχα του παιδιού ή τα αντανακλαστικά αυτοκόλλητα, βοηθούν στους οδηγούς να αντιληφθούν καλύτερα την παρουσία του παιδιού στο δρόμο.

«ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ»