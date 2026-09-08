Eπίδομα παιδιού Α21: Την Παρασκευή κλείνει προσωρινά η ηλεκτρονική πλατφόρμα – Πότε καταβάλλονται οι επόμενες δόσεις

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 18.00 θα κλείσει προσωρινά η ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων Α21–Επίδομα Παιδιού, όπως άλλωστε συμβαίνει πριν από κάθε νέα πληρωμή, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία εκκαθάρισης της πληρωμής της 4ης δόσης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Στο τέλος του μήνα, όπως είθισται, θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές από τον ΟΠΕΚΑ, οι οποίες περιλαμβάνουν αυτή τη φορά και το επίδομα παιδιού Α21, που καταβάλλεται ανά δίμηνο και αφορά τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο.

Μέχρι στιγμής, ύστερα και από την πληρωμή του επιδόματος για το δίμηνο Μάιος – Ιούνιος, στα τέλη Ιουλίου, έχει ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο και απομένουν τρεις καταβολές για το 2026, που αφορούν τα δίμηνα Ιουλίου-Αυγούστου, Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου και Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου.

Το χρονοδιάγραμμα των τριών τελευταίων δόσεων

-4η δόση Ιούλιος-Αύγουστος: Η τέταρτη καταβολή του έτους, που αντιστοιχεί στο δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου, έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026.

-5η δόση Σεπτέμβριος-Οκτώβριος: Η πέμπτη δόση, για το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου, θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026.

-6η δόση Νοέμβριος-Δεκέμβριος: Η έκτη και τελευταία δόση της χρονιάς, που καλύπτει τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, αναμένεται να καταβληθεί σε διάστημα μεταξύ 18 και 24 Δεκεμβρίου 2026, ολοκληρώνοντας τον ετήσιο κύκλο πληρωμών.

Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται από δύο παράγοντες: τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και την εισοδηματική κατηγορία στην οποία κατατάσσεται η οικογένεια, με βάση το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα (το συνολικό εισόδημα διαιρούμενο με την κλίμακα ισοδυναμίας: 1 για τον πρώτο γονέα, 0,5 για τον δεύτερο και 0,25 για κάθε παιδί).

Οι τρεις εισοδηματικές κατηγορίες είναι:

-Κατηγορία Α: ισοδύναμο εισόδημα έως 6.000 €

-Κατηγορία Β: από 6.001 έως 10.000 €

-Κατηγορία Γ: από 10.001 έως 15.000 €

Για το πρώτο και το δεύτερο παιδί, το μηνιαίο ποσό ανά τέκνο διαμορφώνεται ως εξής:

-70 € στην κατηγορία Α

-42 € στην κατηγορία Β

-28 € στην κατηγορία Γ

Από το τρίτο παιδί και έπειτα, τα ποσά διπλασιάζονται:

-140 € στην κατηγορία Α

-84 € στην κατηγορία Β

-56 € στην κατηγορία Γ

Παράδειγμα: Οικογένεια με τρία παιδιά που ανήκει στην κατηγορία Α δικαιούται 70+70+140=280 € μηνιαίως, δηλαδή 560 € ανά δίμηνο δόσης.

Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι μπορούν να παρακολουθούν την πορεία της αίτησής τους και το ύψος της καταβολής μέσω της πλατφόρμας της ΗΔΙΚΑ (idika.gr) ή του gov.gr.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής ή εκκρεμούς ελέγχου αίτησης, τα ποσά που αφορούν προηγούμενα δίμηνα καταβάλλονται αναδρομικά στην αμέσως επόμενη προγραμματισμένη πληρωμή.

Καλό είναι οι δικαιούχοι να ελέγχουν τυχόν μεταβολές στα εισοδηματικά ή οικογενειακά τους στοιχεία, καθώς αυτές μπορεί να επηρεάσουν την κατάταξή τους σε εισοδηματική κατηγορία και, κατ’ επέκταση, το ποσό της επόμενης δόσης.

πριν 21 λεπτά

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