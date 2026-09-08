ΑΑΔΕ: Καθορίζονται οι διαδικασίες ελέγχου και επιβολής κυρώσεων για τη διαχείριση των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης

Με την απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ (Α.1180/8-9-2026) καθορίζονται τα αρμόδια όργανα, η διαδικασία ελέγχου και διαπίστωσης παραβάσεων, καθώς και η διαδικασία επιβολής και επιμέτρησης κυρώσεων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 63Α του ν. 5264/2025.

Η απόφαση αφορά τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), καθώς και τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας με τον δικαιούχο της ενίσχυσης, εξουσιοδοτούνται να υποβάλλουν, να τροποποιούν και να διαχειρίζονται έναντι αμοιβής Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης (ΕΑΕ), στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ).

Ειδικότερα, με την απόφαση καθορίζονται:

τα αρμόδια όργανα και οι οργανικές μονάδες της ΑΑΔΕ για τη διενέργεια των ελέγχων,

το αντικείμενο του ελέγχου, οι ελεγχόμενες υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας,

η διαδικασία ελέγχου και διαπίστωσης των παραβάσεων,

τα αρμόδια όργανα και η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων,

η διαδικασία και τα κριτήρια επιμέτρησης των κυρώσεων,

οι περιπτώσεις υποτροπής,

η διαδικασία προσωρινού ή οριστικού αποκλεισμού από τη δυνατότητα υποβολής ΕΑΕ,

τα τεχνικά ζητήματα και η προθεσμία διενέργειας των ελέγχων, καθώς και

κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 63Α του ν. 5264/2025.

Με το νέο πλαίσιο, η ΑΑΔΕ διασφαλίζει την ενιαία και αποτελεσματική εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών ελέγχου και κυρώσεων, συμβάλλοντας στην ορθή διαχείριση των ενωσιακών πόρων, στην προστασία των χρημάτων των Ελλήνων και Ευρωπαίων φορολογουμένων και στην αξιόπιστη λειτουργία του συστήματος υποβολής και διαχείρισης των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης.