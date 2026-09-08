Καθησυχαστικός Βασιλακόπουλος για ιό του Δυτικού Νείλου: “Καμία ανησυχία για τα παιδιά στο σχολείο”

«Ακόμα κι αν κολλήσουν, τα περισσότερα παιδιά θα είναι τελείως ασυμπτωματικά, σπάνια θα αναπτύξουν πυρετό, ακόμα πιο σπάνια εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό, όπως μηνιγγίτιδα», τόνισε ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, ο οποίος μιλώντας στο ΕΡΤnews, θέλησε να αποσυνδέσει τελείως τον κίνδυνο από τον ιό του Δυτικού Νείλου με το άνοιγμα των σχολείων.

«Εδώ και αρκετά χρόνια δεν έχουμε θρηνήσει απώλεια σε παιδί, οι απώλειες μας είναι σε μεγάλους σε ηλικία ανθρώπους με υποκείμενα νοσήματα», πρόσθεσε ο καθηγητής, επαναλαμβάνοντας ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.

«Ασυμπτωματική λοίμωξη χωρίς συμπτώματα έχει το 80% των ανθρώπων που κολλάει ιό του Δυτικού Νείλου και δεν μπορεί να μεταδοθεί σε άλλον άνθρωπο, ούτε στον παππού ούτε στη γιαγιά», ανέφερε.

«Καλύτερη εβδομάδα από πλευράς κρουσμάτων»

«Ο ιός του Δυτικού Νείλου παραδοσιακά κάνει τον κύκλο του το καλοκαίρι και γύρω στα μέσα Οκτωβρίου παύουμε να έχουμε κρούσματα. Τώρα η ακριβής εβδομάδα που θα συμβεί αυτό, εξαρτάται και από τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν», είπε ο κ. Βασιλακόπουλος.

«Το μεγάλο πρόβλημα φέτος δεν ήταν οι ανεπαρκείς ψεκασμοί αλλά ότι πολύ περισσότερα κουνούπια ήταν μολυσμένα κάτι που πιθανότατα οφείλεται στο ότι φέτος είναι μια χρονιά που περάσαν πάρα πολλά αποδημητικά πτηνά από τη χώρα μας, κάτι το οποίο παρατηρείται μία φορά, περίπου στα 7 με 8 χρόνια και αυτό συμπίπτει χρονικά με τον αριθμό των κρουσμάτων», επισημαίνει ο καθηγητής.

Ψεκασμοί έγιναν και πολλοί περισσότεροι απ’ ότι είχαν γίνει και εκτός από την επιτήρηση των κρουσμάτων στους ανθρώπους, κάναμε και επιτήρηση του αριθμού των κουνουπιών και εμείς και οι περιφέρειες, με ειδικές παγίδες καταμέτρησης, συμπλήρωσε ο Θόδωρος Βασιλακόπουλος.

«Είμαστε στα ίδια νούμερα με πέρυσι με ελάχιστες μεταβολές στα πλαίσια του στατιστικού σφάλματος και από το 2010 που επιτηρούμε το νόσημα κάθε 8 χρόνια έχουμε έκρηξη κρουσμάτων», ανέφερε επίσης.