Σχεδόν “άστεγος” ο Νίκολας Κέιτζ: Τεράστια καταβόθρα απειλεί την έπαυλη των 10,5 εκατ. δολαρίων

Η έπαυλη του Νικόλας Κέιτζ στο Μαλιμπού συγκλονίστηκε από μια τεράστια καταβόθρα που κατάπιε τον δρόμο πρόσβασης της παραθαλάσσιας κατοικίας. Φωτογραφίες της καταστροφής δείχνουν την επιβλητική ιδιοκτησία να βρίσκεται στην άκρη ενός τεράστιου κρατήρα που έχει καταστρέψει τον δρόμο πρόσβασης, ένα τμήμα του παρακείμενου δρόμου και μια φορητή τουαλέτα.

Η πολυτελής κατοικία, την οποία ο Κέιτζ αγόρασε για 10,5 εκατομμύρια δολάρια το 2024, έχει πλέον αποκλειστεί με διάφορους πορτοκαλί κώνους σήμανσης εργοταξίου. Εργάτες φαίνεται επίσης να εκτιμούν την κατάσταση μέσα στο βούρκο και κατά μήκος του δρόμου.

Η τρύπα, η οποία εκτιμάται ότι έχει διαστάσεις περίπου 9 επί 9 μέτρα, φέρεται να προκλήθηκε από την παράκτια διάβρωση. Δεν έχει δοθεί εντολή εκκένωσης σε κανέναν και η εταιρεία φυσικού αερίου βρίσκεται επί τόπου για την επισκευή του αγωγού.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το KTLA, κανείς δεν βρισκόταν στο σπίτι την ώρα του περιστατικού, ενώ το ακίνητο υπέστη σοβαρές ζημιές.

Βρίσκεται σε μια εξαιρετικά περιζήτητη τοποθεσία μπροστά στη θάλασσα, διαθέτει βεράντα στον τελευταίο όροφο με τζακούζι, ψηλούς γυάλινους τοίχους, πολλά υπνοδωμάτια και αποτελούσε το «καταφύγιο ευτυχίας» των προηγούμενων ιδιοκτητών.

Το σπίτι χτίστηκε τη δεκαετία του 1990 από τον αείμνηστο Χοσέ Λίμπερμαν, συνιδρυτή της Liberman Broadcasting, και παρέμεινε στην οικογένειά του μέχρι που πωλήθηκε στον Κέιτζ.

Η κατοικία διαθέτει πρόσβαση σε μια απομονωμένη παραλία, κουζίνα επαγγελματικού επιπέδου και γκαράζ με πρόσβαση μέσω ανελκυστήρα. Ο Κέιτζ είναι μέλος μιας δυναστείας του Χόλιγουντ.

Γεννημένος ως Νικόλας Κιμ Κοπόλα, ο Κέιτζ είναι γιος του αείμνηστου Αμερικανού ακαδημαϊκού και συγγραφέα Όγκουστ Κοπόλα, καθώς και ανιψιός του σκηνοθέτη Φράνσις Φορντ Κοπόλα και της αδελφής του, της ηθοποιού Τάλια Σάιρ.

Στην οικογένεια ανήκουν η σκηνοθέτις Σοφία Κοπόλα και ο ηθοποιός Τζέισον Σουάρτσμαν, οι οποίοι είναι και οι δύο ξαδέλφια του Κέιτζ.

Οι παππούδες του ήταν ο συνθέτης Κάρμαϊν Κοπόλα — ο οποίος συνέθεσε τη μουσική για πολλές από τις ταινίες του Φράνσις — και η Ιτάλια Κοπόλα, η οποία εμφανίστηκε επίσης στις ταινίες «Ο Νονός» του γιου της.

Πέρυσι, ο Κέιτζ άλλαξε νομικά το όνομά του σε «Νικ Κέιτζ» για να γίνει ο πατριάρχης της «δικής του μικρής οικογένειας». «Είμαι ο Νικ Κέιτζ. Άλλαξα το όνομά μου νομικά πέρυσι», δήλωσε στο Variety. «Είμαι ο Νικ Κέιτζ στη ζωή και είμαι ο Νικ Κέιτζ μπροστά στην κάμερα. Είναι καλύτερο να είμαι ο πατριάρχης της δικής μου μικρής οικογένειας παρά ο κλόουν ξάδελφος στα περιθώρια της οικογένειας κάποιου άλλου, οπότε αποφάσισα να το κάνω και να γίνω ο “Κέιτζ”».

Πηγή: Newsbomb.gr