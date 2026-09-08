Μάρα Ζαχαρέα: Περίμενα να προσαρμοστώ πιο εύκολα, αλλά μου φάνηκε πολύ βαρύ φέτος

Στη θέση της στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star επέστρεψε η Μάρα Ζαχαρέα για τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Με αφορμή την επιστροφή της, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια απάντησε σε ένα σύντομο Q&A στην κάμερα του σταθμού, μιλώντας για την προσαρμογή της μετά τις διακοπές, τις προσδοκίες της για τη χρονιά που ξεκινά αλλά και όσα θα ήθελε να αλλάξει στην καθημερινότητά της.

Στην ερώτηση «Πόσο δύσκολη ήταν η επιστροφή μετά τις διακοπές;», η Μάρα Ζαχαρέα παραδέχθηκε: «Ήταν πάρα πολύ δύσκολη, θα πω έως χάλια. Δεν το περίμενα καθόλου. Περίμενα να προσαρμοστώ πιο εύκολα, αλλά μου φάνηκε πολύ βαρύ φέτος».

Όσο για το πρώτο πράγμα που έκανε μόλις μπήκε στο γραφείο, απάντησε: «Να ακουμπήσω την τσάντα, να ακουμπήσω την άλλη τσάντα που έχω με τα ταπεράκια και να κοιτάξω λίγο γύρω μου και να πω “πω πω, τώρα εδώ πέρα θα βγάλουμε μια ολόκληρη χρονιά”».

Η Μάρα Ζαχαρέα αναφέρθηκε και σε όσα περιμένει περισσότερο από τη νέα σεζόν, εκφράζοντας μία ιδιαίτερη επιθυμία σε σχέση με την ειδησεογραφία: «Να έχω μια σχετική ηρεμία, να μην εκνευρίζομαι πολύ, να κυλήσει η δουλειά ομαλά, να μην έχουμε πολύ δυσάρεστες ειδήσεις και κυρίως να μην έχουμε άσχημες ειδήσεις που αφορούν μικρά παιδιά, γιατί αυτό πάρα πολύ πια με στενοχωρεί, με βαραίνει τρομερά ψυχολογικά».

Στην ερώτηση εάν υπάρχει κάτι που αποφάσισε φέτος να κάνει διαφορετικά, σημείωσε: «Ναι, ότι δεν θα ασχολούμαι με πολύ μικρές λεπτομέρειες που μερικές φορές παρασύρομαι και δίνω σημασία σε πράγματα που στο τέλος της ημέρας αποδεικνύονται κάπως ανούσια».

Τέλος, για το τι θα ήθελε να κρατήσει από τις διακοπές στην καθημερινότητά της, η Μάρα Ζαχαρέα απάντησε: «Να συνεχίσω να πηγαίνω στη θάλασσα να κολυμπάω. Δεν θα το κάνω. Θα αρχίσω να κρυώνω πολύ σύντομα, αλλά σαν στόχος, αν μπορούσα, θα μου άρεσε».