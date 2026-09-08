Πέντε ζώδια που θα αλλάξουν εντελώς μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2026

Ο Σεπτέμβριος 2026 δεν θα είναι ένας μήνας σαν όλους τους άλλους για πέντε ζώδια.

Οι πλανητικές αλλαγές που πραγματοποιούνται μέσα στις επόμενες εβδομάδες φέρνουν νέες ευκαιρίες, περισσότερη αυτοπεποίθηση και σημαντικές αποφάσεις που μπορούν να αλλάξουν την καθημερινότητά μας.

Η Νέα Σελήνη στην Παρθένο στις 10 Σεπτεμβρίου ανοίγει έναν νέο κύκλο, ενώ μέχρι να υποδεχτούμε τον Οκτώβριο η Αφροδίτη, ο Ερμής, ο Άρης και ο Ήλιος θα έχουν περάσει σε νέα ζώδια. Με λίγα λόγια, ο μήνας έχει αρκετές αλλαγές και για κάποια ζώδια αυτές θα λειτουργήσουν ξεκάθαρα υπέρ τους.

Αν λοιπόν ο Σεπτέμβριος ξεκίνησε με αμφιβολίες, στασιμότητα ή την αίσθηση ότι τίποτα δεν προχωρά όπως θα θέλαμε, ίσως αξίζει να κάνουμε λίγη υπομονή. Για πέντε ζώδια, το τέλος του μήνα μπορεί να φέρει μια εντελώς διαφορετική διάθεση.

Λέων

Ο Σεπτέμβριος φαίνεται πως έχει καλά νέα για τα οικονομικά σας, Λέοντες. Η Νέα Σελήνη στην Παρθένο στις 10 Σεπτεμβρίου δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια νέα πηγή εισοδήματος ή μια ενδιαφέρουσα οικονομική ευκαιρία.

Η αλλαγή όμως δεν σταματά εκεί. Στις 27 Σεπτεμβρίου ο Άρης περνά στο ζώδιό σας και σας χαρίζει επιπλέον ενέργεια, αποφασιστικότητα και διάθεση να κυνηγήσετε αυτά που θέλετε.

Έτσι, όσο πλησιάζουμε στο τέλος του μήνα, είναι πολύ πιθανό να νιώθετε πιο σίγουροι για τον εαυτό σας και πιο φιλόδοξοι. Μπορεί να είχατε την τάση να κρατάτε κάποιες επιθυμίες πίσω, όμως τώρα αυτό αλλάζει. Η αυτοπεποίθησή σας ανεβαίνει και μαζί της μεγαλώνει και η διάθεση να διεκδικήσετε περισσότερα.

Παρθένος

Παρθένοι, ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας σας και φαίνεται πως σας δίνει την ευκαιρία για ένα πραγματικό restart. Η Νέα Σελήνη στις 10 Σεπτεμβρίου πραγματοποιείται στο ζώδιό σας και σηματοδοτεί ένα νέο ξεκίνημα σε επίπεδο προσωπικής εικόνας, στόχων και προτεραιοτήτων.

Είναι η κατάλληλη περίοδος για να σκεφτείτε τι θέλετε πραγματικά από την επόμενη φάση της ζωής σας και να αφήσετε πίσω ό,τι δεν σας εκφράζει πλέον.

Παράλληλα, ο Ήλιος και ο Ερμής περνούν στον Ζυγό και ενεργοποιούν τον οικονομικό σας τομέα. Αυτό σημαίνει πως ο Σεπτέμβριος μπορεί να σας βάλει σε διαδικασία να επανεξετάσετε τα χρήματα, τη δουλειά και τις επαγγελματικές σας επιλογές. Με καθαρό μυαλό και σωστές κινήσεις, μπορείτε να αξιοποιήσετε πολύ καλύτερα τις ευκαιρίες που εμφανίζονται μπροστά σας.

Τοξότης

Για τους Τοξότες, ο Σεπτέμβριος φέρνει αλλαγές κυρίως στον επαγγελματικό τομέα. Αν το τελευταίο διάστημα νιώθατε ότι έχετε μείνει στάσιμοι ή ότι δεν αναγνωρίζεται όσο θα θέλατε η προσπάθειά σας, η κατάσταση αρχίζει να αλλάζει.

Η Νέα Σελήνη στην Παρθένο στις 10 Σεπτεμβρίου δημιουργεί ένα καλό timing για να διεκδικήσετε μια προαγωγή, να αναζητήσετε μια νέα θέση εργασίας ή να παρουσιάσετε τις ιδέες σας σε ανθρώπους που μπορούν πραγματικά να σας βοηθήσουν. Οι προσπάθειές σας είναι πιο πιθανό να γίνουν ορατές και η επαγγελματική σας εικόνα μπορεί να ενισχυθεί σημαντικά.

Στις 27 Σεπτεμβρίου ο Άρης περνά στον Λέοντα, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη ώθηση σε θέματα επέκτασης, ταξιδιών και νέων εμπειριών. Για εσάς, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι μια ευκαιρία που περιμένατε αρχίζει επιτέλους να παίρνει μορφή.

Ζυγός

Ο Σεπτέμβριος είναι ιδιαίτερα δραστήριος για εσάς, Ζυγοί, και οι αλλαγές φαίνεται πως θα έχουν έντονο αντίκτυπο τόσο στα οικονομικά όσο και στην προσωπική σας εικόνα.

Στις 10 Σεπτεμβρίου η Αφροδίτη περνά στον οικονομικό σας τομέα, φέρνοντας μεγαλύτερη έμφαση σε χρήματα, ασφάλεια και υλικές απολαβές. Την ίδια ημέρα ο Ερμής περνά στο ζώδιό σας, ενισχύοντας την επικοινωνία και την ικανότητά σας να πείθετε τους άλλους.

Η γοητεία σας βρίσκεται στα καλύτερά της και ξέρετε πλέον πώς να παρουσιάσετε τις ιδέες και τις ανάγκες σας με τρόπο που κερδίζει τις εντυπώσεις.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, στις 22 Σεπτεμβρίου ο Ήλιος περνά στον Ζυγό, σηματοδοτώντας την έναρξη της δικής σας εποχής αλλά και την Φθινοπωρινή Ισημερία. Από εκεί και μετά, είναι πολύ πιθανό να βρεθείτε περισσότερο στο επίκεντρο και να αισθανθείτε ότι επιτέλους παίρνετε τον χώρο που σας αξίζει.

Κριός

Για τους Κριούς, ο Σεπτέμβριος είναι μήνας σημαντικών εξελίξεων και προσωπικών breakthroughs. Ήδη από την αρχή του μήνα δημιουργούνται συνθήκες που μπορούν να σας βοηθήσουν να προχωρήσετε, ειδικά σε τομείς όπου μέχρι σήμερα αισθανόσασταν ότι δεν υπάρχει αρκετή κίνηση.

Η αρμονική όψη του Δία με τον Κρόνο στην αρχή του Σεπτεμβρίου συνδέεται με ανάπτυξη και μεγαλύτερη σταθερότητα, ενώ η Πανσέληνος στο ζώδιό σας στις 26 Σεπτεμβρίου κάνει την ανάγκη για αλλαγή ακόμη πιο έντονη.

Μπορεί να συνειδητοποιήσετε ότι ένας παλιός τρόπος σκέψης ή μια κατάσταση δεν σας ταιριάζει πλέον και να αποφασίσετε να κάνετε ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός.

Την επόμενη ημέρα, στις 27 Σεπτεμβρίου, ο Άρης περνά στον Λέοντα. Επειδή ο Άρης είναι ο κυβερνήτης πλανήτης σας, αυτή η αλλαγή μπορεί να σας δώσει ακόμη περισσότερη ενέργεια, θάρρος και αυτοπεποίθηση.

Μέχρι το τέλος του μήνα, λοιπόν, είναι πολύ πιθανό να κοιτάζετε τον εαυτό σας και την καθημερινότητά σας με διαφορετικό μάτι. Ο Σεπτέμβριος μπορεί να σας βγάλει από τη στασιμότητα και να σας θυμίσει πόσα μπορείτε να πετύχετε όταν αποφασίζετε να κινηθείτε χωρίς δεύτερες σκέψεις.