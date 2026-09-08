Σάββας Πούμπουρας: Είπα ότι τελείωσε το κομμάτι της τηλεόρασης, πήρα αυτά που ήθελα, πάλεψα, κέρδισα και έχασα

Ο Σάββας Πούμπουρας βρέθηκε καλεσμένος του Ανδρέα Λαγού στην κουζίνα της εκπομπής “ΠΟΠ Μαγειρική” το μεσημέρι της Τρίτης, όπως παρακολουθήσαμε στο πρόγραμμα της ΕΡΤ.

Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της συνταγής, μάλιστα, ο παρουσιαστής αναφέρθηκε στην εμπειρία που αποκόμισε από την τηλεοπτική του παρουσία και στην απόφαση να βάλει τελεία σ’ αυτή τη διαδρομή.

Πιο συγκεκριμένα, ο Σάββας Πούμπουρας εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως “το ταξίδι στην τηλεόραση ξεκίνησε το 2008, έχοντας κάνει ήδη ένα διαφημιστικό για το Euro 2004. Ήταν με τη Ναταλία Γερμανού το “Μες στην καλή χαρά” που με πήραν τηλέφωνο και τους είπα “αν περνάμε ωραία, ρε παιδιά, να ‘ρθω”. Δεν το ‘χα στο μυαλό μου ποτέ αυτό”.

“Μέχρι τότε δεν είχα όνειρα. Ζούσα, δούλευα, περνούσα ωραία. Δούλευα νύχτα στα μαγαζιά, στα εστιατόρια, στα μπαρ. Γενικά πέρασα καλά στην τηλεόραση, 15 χρόνια ωραία ήταν. Όπως και σε όλες τις δουλειές, στη ζωή γενικότερα, υπάρχουν και καλά και κακά. Το θέμα είναι πως αντιδράς και πως βγαίνεις απ’ όλη αυτή την κατάσταση”.

“Έχω επιλέξει συνειδητά αυτή τη στιγμή να απέχω από την τηλεόραση. Είπα ότι… τελείωσε. Πήρα αυτά που ήθελα, έμαθα, πάλεψα, κέρδισα και έχασα, είδα και έμαθα και φεύγω” πρόσθεσε, επίσης, ο Σάββας Πούμπουρας στην “ΠΟΠ Μαγειρική” με τον Ανδρέα Λαγό το μεσημέρι της Τρίτης.