Συνελήφθη στο Θησείο άνδρας μετά από έλεγχο της Αστυνομίας, είχε στην κατοχή του μαχαίρια και αεροβόλο όπλο
Intime
THESTIVAL TEAM
Στη σύλληψη ενός Έλληνα στην κατοχή του οποίου βρέθηκε μίνι – οπλοστάσιο προχώρησε η Αστυνομία, μετά από σχετικό έλεγχο στο κέντρο της Αθήνας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, το βράδυ της Δευτέρας στην περιοχή του Θησείου αστυνομικοί της ομάδας ΔΡΑΣΗ προσήγαγαν στο Α.Τ. Ακροπόλεως και στη συνέχεια συνέλαβαν Έλληνα, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν:
-Ένα μαχαίρι συνολικού μήκους 17εκ. με λάμα 7 εκ.,
-Ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι συνολικού μήκους 15 εκ. με λάμα 6εκ.,
-Ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι 16 εκ. με λάμα 7 εκ.
-Ένα αεροβόλο όπλο με δυο κουτάκια φυσίγγια
-Ένας ασύρματος
Σημειώνεται ότι η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο των προληπτικών και στοχευμένων ελέγχων στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας.
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