Παρατείνεται η προθεσμία για τις αιτήσεις εξαγοράς διακατεχόμενων δημοσίων κτημάτων
Intime
THESTIVAL TEAM
Παρατείνεται κατά ένα έτος, έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2027, και για όλες τις περιοχές της χώρας, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εξαγοράς διακατεχόμενων δημοσίων κτημάτων.
Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προχώρησε στην απόφαση αυτή, προκειμένου οι πολίτες να αξιοποιήσουν τη σχετική δυνατότητα και να επιλυθούν εκκρεμότητες που παραμένουν έως σήμερα.
Σημειώνεται ότι η δυνατότητα εξαγοράς των διακατεχόμενων δημοσίων κτημάτων έχει θεσπιστεί με τον Ν. 5024/2023, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι που προβλέπει η νομοθεσία.
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