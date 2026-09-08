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Εργασίες αποκατάστασης βλαβών σε σχάρες φρεατίων από αύριο στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών

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THESTIVAL TEAM

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Εργασίες αποκατάστασης βλαβών σε σχάρες φρεατίων στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από την Τετάρτη 09.09.2026 έως την Πέμπτη 10.09.2026, από τις 07.30 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για εργασίες αποκατάστασης βλαβών σε σχάρες φρεατίων στη χιλιομετρική θέση 23+500 (Ανισόπεδος Κόμβος Τριλόφου – Σχολαρίου) της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, στον κλάδο εισόδου από τον Τρίλοφο με κατεύθυνση προς Νέα Μουδανιά. Τα συνεργεία θα εργαστούν σε όλο το πλάτος του κλάδου εισόδου από τον Τρίλοφο προς Νέα Μουδανιά, με τοπικό αποκλεισμό της λωρίδας κυκλοφορίας, ανάλογα με την εξέλιξη των εργασιών.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης, ώστε να εφαρμοστούν οι αναγκαίες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Εργασίες

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