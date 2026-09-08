MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Τριπλή ευρωπαϊκή διάκριση για το Πρόγραμμα Επιβράβευσης Yellow της Πειραιώς

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Τρεις κορυφαίες διακρίσεις απέσπασε  το Πρόγραμμα Επιβράβευσης Yellow της Πειραιώς στην τελετή απονομής των EuropeanLoyaltyAwards 2026, του μεγαλύτερου θεσμού βραβείων πιστότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο ,η οποία πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο στις 03 Σεπτεμβρίου.

Tα βραβεία της διοργάνωσης τα διεκδίκησαν προγράμματα πιστότητας (loyaltyprograms) κορυφαίων εταιρειών διεθνώς, όπως: Mastercard, Shell, Vodafone, PhilipMorris International, MediaWorld, KFC, Hilton, Hyatt, TUI, Starbucks, κλπ.

Η Πειραιώς βραβεύτηκε για το Yellow και στις τρειςκατηγορίεςστις οποίες υπέβαλε υποψηφιότητα:

  1. Best European Long-Term Loyalty Program
  2. Best Cashback Loyalty Initiatives in Europe
  3. Best European Loyalty Program/Initiative – Financial Services

Η κριτική επιτροπή των European Loyalty Awards ξεχώρισε το Yellow ως «ένα εξαιρετικό πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών και έναν απολύτως άξιο νικητή», χαρακτηρίζοντάς το παράλληλα «ένα από τα ισχυρότερα προγράμματα επιβράβευσης στον χρηματοοικονομικό κλάδο που έχουμε αξιολογήσει ποτέ». Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο εκτεταμένο οικοσύστημα συνεργατών του Yellow, το οποίο, σύμφωνα με την επιτροπή, «προσφέρει δυνατότητα εξαργύρωσης σε εμπόρους που συνδέονται με πραγματικές και καθημερινές ανάγκες των καταναλωτών». 

ΟΓιάννηςΡόκκας, General Manager, Head of Group Marketing & Corporate Communication of Piraeus δήλωσεσχετικά: «Το Yellow βρίσκεται σήμερα ανάμεσα στα κορυφαία προγράμματα επιβράβευσης στην Ευρώπη, δίπλα σε προγράμματα διεθνών ομίλων όπως η Mastercard, η Shell και η Vodafone. Οι τρεις βραβεύσεις στα EuropeanLoyaltyAwards 2026 επιβεβαιώνουν τη δυναμική και την ανταγωνιστικότητά του σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και την ηγετική θέση που έχει κατακτήσει στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών».

Η τριπλή αυτή βράβευση επιβεβαιώνει τη διαχρονική επιτυχία, τη συνεχή εξέλιξη και τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Yellow στον ευρωπαϊκό κλάδο των προγραμμάτων επιβράβευσης, αναδεικνύοντάς το ως ένα από τα πλέον καινοτόμα και αποτελεσματικά προγράμματα loyalty. 

Τράπεζα Πειραιώς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 31 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Κλειστός και στα δύο ρεύματα αύριο το βράδυ ο Περιφερειακός λόγω Flyover – Σε ποιο σημείο

ΔΕΘ 5 ώρες πριν

Η 90ή ΔΕΘ ανοίγει τις πύλες του μέλλοντος – Ένα ταξίδι στην τεχνολογία, την έρευνα και την καινοτομία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Ζαχαράκη για τις καταστροφές στις εστίες του ΑΠΘ: “Ό,τι καταστράφηκε, άμεσα αποκαθίσταται – Ο νόμος για τους ενόχους είναι σαφής”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Σέριφος: Απεγκλωβισμός γυναίκας από σπήλαιο βάθους πέντε μέτρων

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 36 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Στα σχολεία η Τροχαία για την κυκλοφοριακή αγωγή των μαθητών εν όψει της νέας σχολικής χρονιάς

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 8 ώρες πριν

Κατασκευή 38 “Έξυπνων Διαβάσεων” στoν Δήμο Θέρμης με προτεραιότητα τα σχολεία