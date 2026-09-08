Ιστορική στιγμή για τον Βασίλη Φωτιά, θα είναι διαιτητής στο Σλάβια Πράγας-Λανς για το Champions League
Ο Βασίλης Φωτιάς ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση της Σλάβια Πράγας με τη Λανς (10/09, 21:00) για την 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Μια ιστορική στιγμή για τον Έλληνα διαιτητή, αφού ο συγκεκριμένος θα είναι ο πρώτος του αγώνας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
Μάλιστα, η ΕΠΟ εξέδωσε συγχαρητήρια ανακοίνωση για την τοποθέτηση του Βασίλη Φωτιά στο ματς της πρεμιέρας της League Phase του Champions League.
Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας:
“Η ΕΠΟ και η ΚΕΔ συγχαίρουν τον διεθνή διαιτητή, Βασίλη Φωτιά και τα μέλη της ομάδας του, τους βοηθούς διαιτητές, Ανδρέα Μεϊντανά, Μιχάλη Παπαδάκη και τον 4ο διαιτητή, Αλέξανδρο Τσακαλίδη, για τον ορισμό τους στον αγώνα Champions League Σλάβια Πράγας – Λανς (10/09/2026, 21:00) και τους εύχονται καλή επιτυχία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτός θα είναι ο πρώτος αγώνας του κ. Φωτιά στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση”.
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