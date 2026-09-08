Παππάς για απουσία Πολάκη από τη ΔΕΘ: “Μην αναζητάτε φουρτούνες εκεί όπου υπάρχει μπουνάτσα – Το ‘σκαρί’ του ΣΥΡΙΖΑ αποδείχθηκε πολύ γερό”

«Θα έχει παρουσία» ο Παύλος Πολάκης στη ΔΕΘ, ανέφερε ο Νίκος Παππάς, γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 και στην εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα» με τους δημοσιογράφους Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλη Σκουρή, με φόντο το ρεπορτάζ πως ο βουλευτής Χανίων δεν θα παρευρεθεί στη Θεσσαλονίκη, καθώς το κόμμα εκπροσωπείται στην Έκθεση από τους Παππά και Δούρου. «Μην αναζητάτε φουρτούνες εκεί που υπάρχει μπουνάτσα και πλέον υπάρχει ορατός και άνεμος ούριος», σημείωσε, αναφέροντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι γερό «σκαρί».

Παράλληλα, αναφορικά με την κίνηση του Παύλου Πολάκη να καταθέσει στοιχεία για την υπόθεση Novartis, δήλωσε πως «έχουμε μία διάταξη δυνάμεων με βάση τις δυνατότητες, τις διαθεσιμότητες αλλά και τις προτεραιότητες που βάζουμε, η οποία εκ των πραγμάτων φέρνει τον ΣΥΡΙΖΑ στο κέντρο και του δημόσιου διαλόγου».

Μεταξύ άλλων, επεσήμανε:

Για τον κ. Πολάκη



Ν. ΠΑΠΠΑΣ: Σήμερα ο κ. Πολάκης πάει στον οικονομικό εισαγγελέα, με στελέχη του τομέα Διαφάνειας και τους νομικούς συμβούλους του κόμματος, για να καταθέσει στοιχεία για την υπόθεση Novartis. Θα δείτε ότι έχουμε μία διάταξη δυνάμεων με βάση τις δυνατότητες, τις διαθεσιμότητες αλλά και τις προτεραιότητες που βάζουμε, η οποία εκ των πραγμάτων φέρνει τον ΣΥΡΙΖΑ στο κέντρο και του δημόσιου διαλόγου.

Για τον ΣΥΡΙΖΑ



Ν. ΠΑΠΠΑΣ: Εμείς κάναμε μια επιλογή η οποία ανταποκρίνεται στην ανάγκη ενός κόμματος να επανακάμψει και να αποδείξει ότι έχει πάρα πολύ ισχυρούς λόγους να έχει παρουσία στη Βουλή. Ο στόχος μας είναι για ένα ισχυρό ποσοστό και καθοριστικό ρόλο. Δεν χαμηλώνει ο πήχης των φιλοδοξιών. Γνωρίζουμε βέβαια ότι ξεκινήσαμε από πολύ χαμηλά, αυτή η εικόνα έχει ήδη αλλάξει, δεν είναι το μόνο δημοσκοπικό, είναι επί της ουσίας ότι έχουμε βάλει θέματα στην ατζέντα.

Με αφορμή την κριτική της κ. Μπακογιάννη για τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους

Ν. ΠΑΠΠΑΣ: Είναι αβάσιμη η κριτική της κ. Μπακογιάννη. Θέλω να την καλέσω είτε η ίδια είτε να πει στα νεότερα στελέχη της παράταξής της να τολμήσουν να αντιπαρατεθούν μαζί μας δημόσια. Έχουμε ζητήσει ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Να συζητήσουμε όποτε θέλουν για την αχαρακτήριστη οικονομική απόφαση, η οποία εξυπηρετεί μόνο διεθνείς επενδυτές που παίζουν με το ελληνικό χρέος και καθόλου τον ελληνικό λαό. Δηλαδή ο κ. Μητσοτάκης προκαταβάλλει αυτά τα χρήματα στους δανειστές και στη ΔΕΘ εξαγγέλλει μόνο το κατοστάρικο στους συνταξιούχους και τα άλλα μέτρα αφορούν την επόμενη ΔΕΘ.

Αναφορικά με την απουσία του κ. Πολάκη από τη ΔΕΘ



Ν. ΠΑΠΠΑΣ: Μια χαρά θα είναι και θα έχει παρουσία, μην αναζητάτε φουρτούνες εκεί όπου υπάρχει μπουνάτσα και πλέον υπάρχει ορατός και άνεμος ούριος. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις αυτό. Η ουσία είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με τις προτάσεις και τις παρεμβάσεις του βρίσκεται στο κέντρο του δημόσιου διαλόγου και διαμορφώνει ατζέντα με τις δυνάμεις του. Αυτό το «σκαρί» αποδείχθηκε πολύ γερό και με γεμάτα τα προγραμματικά, ιδεολογικά και πολιτικά του αμπάρια.



Ν. ΠΑΠΠΑΣ: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η Αριστερά που ζητάει ψήφο για να εφαρμοστεί η 13η σύνταξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η Αριστερά που ζητάει ψήφο για να εφαρμοστεί ο 13ος μισθός. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η Αριστερά που ζητάει ψήφο για να μειωθεί, να μηδενιστεί τουλάχιστον για ένα εξάμηνο ως έναν χρόνο ο ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα. Καλώ όλο τον αριστερό κόσμο να κοιτάξει με ψυχραιμία τα προγράμματα, να ανακαλέσει τι λέγαμε όλα τα χρόνια, να σκεφτεί αν αυτές οι προτάσεις μας αποκτούν νέα επικαιρότητα και εφαρμοσιμότητα στην τωρινή συνθήκη και να αξιολογήσει.