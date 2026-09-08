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Θεσσαλονίκη: Σε υψηλά επίπεδα η τουριστική κίνηση και τον Σεπτέμβριο στον δήμο Θερμαϊκού

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Μπορεί να βρισκόμαστε σχεδόν στα μέσα Σεπτεμβρίου, ωστόσο η τουριστική κίνηση στην Περαία παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Επισκέπτες από τη Θεσσαλονίκη, τα Βαλκάνια αλλά και άλλες περιοχές της χώρας συνεχίζουν να επιλέγουν το παραλιακό προάστιο για τις καλοκαιρινές τους εξορμήσεις.

Η παραλία της Περαίας έχει και ένα ακόμα πλεονέκτημα. Διαθέτει δύο sea track που επιτρέπουν και σε άτομα με κινητικά προβλήματα να απολαμβάνουν το μπάνιο τους.

Οι ξενοδόχοι είδαν τις κρατήσεις να αργούν να ξεκινήσουν ωστόσο τώρα δηλώνουν ικανοποιημένοι. Στην εστίαση αντιθέτως τα πράγματα δεν πήγαν τόσο καλά.

To ελληνικό καλοκαίρι κρατά μέχρι και τις αρχές Οκτωβρίου και οι κοντινές παραλίες του Δήμου Θερμαϊκού καλούν σε μικρές καθημερινές αποδράσεις.

Θεσσαλονίκη Περαία

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