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ΟΠΕΚΑ: Πώς θα πάρετε τα αδιάθετα voucher για τουρισμό και θέατρο – Η διαδικασία στα ΚΕΠ

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Μια δεύτερη ευκαιρία να επωφεληθούν από τα προγράμματα κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού, εκδρομών και δωρεάν εισιτηρίων θεάτρου έχουν όσοι είχαν υποβάλει αίτηση, αλλά δεν κληρώθηκαν.

Η διάθεση των δελτίων που παρέμειναν αδιάθετα άρχισε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και πραγματοποιείται μέσω των ΚΕΠ, με βάση τη σειρά προσέλευσης και έως την εξάντλησή τους, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ.

Ποιοι μπορούν να λάβουν τα αδιάθετα δελτία

Στη διαδικασία μπορούν να συμμετάσχουν όσοι υπέβαλαν αίτηση στα αντίστοιχα προγράμματα του 2026, αλλά δεν ήταν μεταξύ των αρχικών δικαιούχων που προέκυψαν από την κλήρωση.

Αντίθετα, αποκλείονται όσοι είχαν κληρωθεί, αλλά δεν παρέλαβαν τα δελτία τους μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026.

Για τα προγράμματα κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού, καθώς και για τις εκδρομές, λαμβάνονται υπόψη η σειρά προτίμησης και η πρώτη επιλογή που είχε δηλωθεί στην αρχική αίτηση.

Διαφορετικά ισχύουν για τα δωρεάν εισιτήρια θεάτρου. Στην περίπτωση αυτή, η σειρά των αρχικών επιλογών δεν αποτελεί κριτήριο και δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι είχαν καταθέσει σχετική αίτηση.

Τα βήματα για κοινωνικό και ιαματικό τουρισμό

Όσοι επιθυμούν να εξασφαλίσουν αδιάθετο δελτίο κοινωνικού ή ιαματικού τουρισμού θα πρέπει να ακολουθήσουν συγκεκριμένη διαδικασία:

  1. Να επικοινωνήσουν με συμβεβλημένο κατάλυμα και να προχωρήσουν σε κράτηση δωματίου.
  2. Να λάβουν από την επιχείρηση επιβεβαίωση της κράτησης.
  3. Να καταχωρίσουν τα στοιχεία του καταλύματος και τις ημερομηνίες διαμονής στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Καταχώρηση κράτησης δωματίου» του ΟΠΕΚΑ. Η καταχώριση μπορεί να γίνει είτε από τους ίδιους είτε μέσω ΚΕΠ.
  4. Μετά την πάροδο 30 λεπτών, να μεταβούν αυθημερόν σε οποιοδήποτε ΚΕΠ για να παραλάβουν τα δελτία.

Εάν ο δικαιούχος δεν ολοκληρώσει την παραλαβή την ίδια ημέρα, χάνει τα συγκεκριμένα δελτία, τα οποία επιστρέφουν στο διαθέσιμο απόθεμα και μπορούν να δοθούν σε άλλον ενδιαφερόμενο.

Υπενθυμίζεται ότι τα voucher είναι αυστηρά προσωπικά. Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση ή η χρήση τους από τρίτο πρόσωπο, ακόμη και εάν πρόκειται για μέλος της οικογένειας του δικαιούχου.

Τι ισχύει για το πρόγραμμα δωρεάν βιβλίων

Η δωρεάν παροχή βιβλίων συνεχίζεται έως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026, μέσω των βιβλιοπωλείων και των εκδοτικών οίκων που είναι συμβεβλημένοι με τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο Οργανισμός θα εκδώσει νεότερη ανακοίνωση σχετικά με τη διαδικασία διάθεσης των δελτίων βιβλίων που ενδεχομένως θα έχουν απομείνει.

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