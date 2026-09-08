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Γιώργος Τσαλίκης για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη: “Ο Μέγας Αλέξανδρος δεν κινδυνεύει από τη μουσική”

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THESTIVAL TEAM

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Ο Γιώργος Τσαλίκης αισθάνθηκε την ανάγκη να επικοινωνήσει το δικό του μήνυμα στα social media, μετά τις αντιδράσεις ορισμένων για τη συναυλία που ετοιμάζει ο Αντώνης Ρέμος στη Θεσσαλονίκη.

Οι αντιδράσεις επικεντρώνονται για την τεράστια σκηνή και τις σκαλωσιές που στήθηκαν ακριβώς μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, κρύβοντας εντελώς την ορατότητα σε ένα από τα πιο γνωστά ιστορικά τοπόσημα της παραλίας στη Θεσσαλονίκη.

Ο Αντώνης Ρέμος τηρεί σιγή ιχθύος. Ο Γιώργος Τσαλίκης ανέφερε πως ο Μέγας Αλέξανδρος «δεν κινδυνεύει από τη μουσική», ενώ υποστήριξε πως η ιστορική μνήμη προστατεύεται με γνώση και σεβασμό και όχι με «κραυγές» στα social media.

«Λοιπόν, παρακολουθώ προσεκτικά και με μεγάλη απορία όλο αυτό το θόρυβο που έχει δημιουργηθεί με τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη και το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που κάποιοι έχουν φτάσει στο σημείο να μιλούν για προσβολή προς τον Μέγα Αλέξανδρο.

Θα ‘θελα σας παρακαλώ πολύ να μου επιτρέψετε, γιατί τον αγαπώ τον Αντώνη, να τοποθετηθώ και να πω. Ο Μέγας Αλέξανδρος πρώτα απ’ όλα δεν κινδυνεύει από τη μουσική. Η ιστορική μνήμη ενός λαού δεν προστατεύεται με κραυγές στα social media. Προστατεύεται με γνώση, με παιδεία, με πραγματικό σεβασμό στην ιστορία του. Σε αυτή τη χώρα θέλω να σας θυμίσω αγαπημένοι μου, πραγματοποιούνται εδώ και δεκαετίες κορυφαίες πολιτιστικές εκδηλώσεις ή μέσα σε μνημεία τεράστιας ιστορικής σημασίας ή δίπλα σε αυτούς τους χώρους», είπε αρχικά ο Γιώργος Τσαλίκης.

Και συνέχισε: «Όταν κάτι στον τεχνικό σχεδιασμό δημιουργεί λάθος εντύπωση και το διορθώνεις, δε στήνεις μετά ένα λαϊκό δικαστήριο εναντίον ενός καλλιτέχνη. Γιατί εδώ μιλάμε για τη γενέθλια συναυλία του Αντώνη Ρέμου, μια δωρεάν συναυλία, μια συναυλία προσφοράς και αγάπης του Αντώνη στην ίδια του την πόλη, στη Θεσσαλονίκη. Το άγαλμα λοιπόν που κάθε μέρα βλέπετε οι Θεσσαλονικείς και βλέπουμε όσοι περπατούμε στη νέα παραλία, το βράδυ της συναυλίας του Αντώνη θα το δουν και από τις εικόνες αυτής της συναυλίας άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο».

«Αυτό είναι προσβολή; Θα δούνε το άγαλμα. Γιατί είναι προσβολή; Δεν είναι ένας διαφορετικός τρόπος να ταξιδέψει η εικόνα της Θεσσαλονίκης και του συμβόλου της πέρα από τα όρια της πόλης; Και κάτι τελευταίο. Άλλο πράγμα η καλόπιστη κριτική για το πώς στήθηκε μια εξέδρα, αν μπορεί να γίνει κάπως καλύτερα. Θεμιτό. Και άλλο η ανθρωποφαγία. Άλλο να δε μ’ αρέσει αυτή η χωροθέτηση και άλλο να αποδίδεις έναν άνθρωπο που δε σου έχει δώσει και το δικαίωμα αυτό, ασέβεια προς την ιστορία, τον Μέγα Αλέξανδρο ή τη Θεσσαλονίκη, επειδή θα τραγουδήσει μπροστά στο άγαλμα. Πάτε καλά;

Ο πολιτισμός δε προσβάλλει την ιστορία όταν τη σέβεται, την κρατά ζωντανή. Και ο Αντώνης σέβεται. Σέβεται την ιστορία. Ο Μέγας Αλέξανδρος άντεξε δύο χιλιάδες τριακόσια χρόνια ιστορίας. Μπορεί να αντέξει και τον Αντώνη Ρέμο. Χαλαρώστε πια», κατέληξε ο Γιώργος Τσαλίκης στο βίντεο που ανήρτησε.

Γιώργος Τσαλίκης

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