Οργή κατά Νετανιάχου στο Ισραήλ μετά το δημοσίευμα ότι γνώριζε για τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου

Επίθεση στον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, εξαπέλυσαν οι πολιτικοί του αντίπαλοι μετά τη δημοσιοποίηση μιας δημοσιογραφικής έρευνας που υποστηρίζει ότι είχε ενημερωθεί για επίθεση που ετοίμαζε η Χαμάς μερικές ημέρες πριν από την 7η Οκτωβρίου 2023, αλλά δεν ενημέρωσε τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε από την εφημερίδα Haaretz και βασίστηκε σε υπό έκδοση βιβλίο, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Μοχάμεντ μπιν Ζάγεντ είχε επικοινωνήσει με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου του 2023 για να τον ενημερώσει ότι η ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση ετοίμαζε μεγάλη επίθεση. Σύμφωνα με τη Haaretz, ο Ισραηλινός ηγέτης δεν ενημέρωσε τους επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας για την προειδοποίηση αυτή.

Το γραφείο του Νετανιάχου έκανε λόγο για «απόλυτο ψέμα», αρνούμενο ακόμα και το ότι υπήρξε επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΑΕ στα τέλη του Σεπτεμβρίου του 2023.

Η δημοσιοποίηση της έρευνας αυτής έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση από στελέχη της αντιπολίτευσης, τα οποία, καθώς πλησιάζουν οι βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, κλιμακώνουν ούτως ή άλλως την επιθετική ρητορική τους για τη διαχείριση της κρίσης από τον πρωθυπουργό.

«Ο Νετανιάχου έλαβε δεκάδες προειδοποιήσεις για την 7η Οκτωβρίου και τις αγνόησε όλες. Δεν είναι ικανός να κυβερνήσει», δήλωσε μέσω Χ ο βασικός του αντίπαλος, ο πρώην αρχηγός του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων Γκάντι Αϊζενκοτ.

Κατηγόρησε τον Νετανιάχου ότι προσέφυγε σε «άθλιες» δικαιολογίες για να απαλλαγεί από τις ευθύνες. Ο πρωθυπουργός έχει δηλώσει αρκετές φορές αυτές τις τελευταίες εβδομάδες ότι το περιβάλλον του καθυστέρησε να τον ξυπνήσει το πρωί της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Ο Νετανιάχου «φέρει προσωπική και άμεση ευθύνη», δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ. «Δεν μπορεί να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του ούτε για ένα λεπτό ακόμα», έγραψε σε ανάρτηση στο Χ.

Το άρθρο της Haaretz σημειώνει ότι ο αρχηγός της Χαμάς, ο Γιαχία Σινουάρ, που σκοτώθηκε στη συνέχεια από το Ισραήλ, είχε δηλώσει σε μεσολαβητή της παλαιστινιακής Φάταχ ότι ετοιμάζεται «τρομακτική επιχείρηση» που θα προκαλέσει «σεισμό».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι πληροφορίες έφθασαν στη συνέχεια έως τον Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ μέσω ενός εκ των συμβούλων του και τις μετέφερε εκείνος στον Νετανιάχου στο πλαίσιο της εξομάλυνσης των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Κατά τη διάρκεια των πρωτοφανών επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου, που παραμένουν από τις πιο τραυματικές στην ιστορία του Ισραήλ, σκοτώθηκαν 1.221 άνθρωποι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση τα επίσημα ισραηλινά στοιχεία.

Η ισραηλινή επίθεση που εξαπολύθηκε σε αντίποινα κατέστρεψε τη Λωρίδα της Γάζας και προκάλεσε τον θάνατο 73.658 ανθρώπων, σύμφωνα με το ελεγχόμενο από τη Χαμάς υπουργείο Υγείας της Γάζας, του οποίου τα στοιχεία θεωρούνται αξιόπιστα από τα Ηνωμένα Έθνη.