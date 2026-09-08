Χαλκιδική: Διασώστες του ΕΚΑΒ επανέφεραν στη ζωή άτομο μετά από πνιγμό

Συναγερμός σήμανε στη Χαλκιδική για άτομο που υπέστη καρδιακή ανακοπή μετά από πνιγμό.

Η άμεση κινητοποίηση των εθελοντών διασωστών της ΕΟΔ Κασσάνδρας και η έγκαιρη άφιξη του πληρώματος του ΕΚΑΒ αποδείχθηκαν καθοριστικές για την έκβαση του περιστατικού.

Όπως αναφέρεται από τους διασώστες, όταν έφτασαν στο σημείο εφαρμόστηκε πρωτόκολλο εξειδικευμένης υποστήριξης της ζωής, με εξασφάλιση και διαχείριση του αεραγωγού, υποστήριξη της αναπνοής και εξασφάλιση φλεβικής προσπέλασης.

Ιδιαίτερα σημαντικό ήταν το γεγονός ότι οι εθελοντές διασώστες της ΕΟΔ Κασσάνδρας είχαν ήδη ξεκινήσει καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) πριν από την άφιξη του ασθενοφόρου, κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο.

Η συντονισμένη προσπάθεια φαίνεται πως είχε θετικό αποτέλεσμα, καθώς η καρδιακή λειτουργία του ασθενούς επανήλθε στο σημείο του συμβάντος, δίνοντάς του σημαντικές πιθανότητες να ανακάμψει και να επιστρέψει στην οικογένειά του.

Αρχικά, ο ασθενής διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρειας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Πολυγύρου για περαιτέρω και οριστική αντιμετώπιση.

Καθοριστικός ήταν και ο ρόλος του ασυρματικού κέντρου στον συντονισμό των δυνάμεων, συμβάλλοντας στην ταχύτατη άφιξη του πληρώματος στο σημείο.

Οι διασώστες και οι εθελοντές που συμμετείχαν στην επιχείρηση εύχονται στον ασθενή ταχεία ανάρρωση και επιστροφή σύντομα στην οικογένειά του.