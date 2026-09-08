Νέο κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη – Στο ΠΑΓΝΗ 34χρονος

Νέο κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφεται στην Κρήτη, το τέταρτο για φέτος. Πρόκειται για έναν άνδρα ηλικίας 34 ετών, από την περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο.

Ο άνδρας νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), παρουσίασε επιπλοκές στο κεντρικό νευρικό του σύστημα, όμως ευτυχώς δεν χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, λόγω του νεαρού της ηλικίας του αλλά και επειδή δεν έχει υποκείμενα νοσήματα, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο creta24.gr ο Γενικός διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Δρ. Αντώνης Παπαδάκης.

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, ενώ αύριο (08/09) θα πραγματοποιηθούν ψεκασμοί στη γειτονιά του νεαρού άνδρα στη Νέα Αλικαρνασσό και διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων στους κατοίκους. «Δεν κρύβουμε το πρόβλημα, το αναδεικνύουμε» ανάφερε ο κ. Παπαδάκης, ο οποίος τόνισε την ανάγκη τήρησης των μέτρων πρόληψης και σωστής ενημέρωσης των πολιτών.

Ο ίδιος παραμένει καθησυχαστικός, καθώς από το 2010 μέχρι και σήμερα έχουν καταγραφεί στο νησί συνολικά οκτώ κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου, ενώ είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο ο 34χρονος να μην προσβλήθηκε εντός του αστικού ιστού. Για τον λόγο αυτό εξετάζονται προσεκτικά οι περιοχές που είχε επισκεφθεί, αν ήταν κοντά σε σημείο με στάσιμο νερό ή ζώα, ενώ αναμένεται και η τελική ιχνηλάτηση των επαφών του.

Με βάση τις έως τώρα πληροφορίες και το ιστορικό από τις μετακινήσεις του εκτός Κρήτης, πρόκειται για εγχώριο κρούσμα.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαδάκη, ο Σεπτέμβριος θεωρείται δύσκολος μήνας για την πορεία του ιού του Δυτικού Νείλου.