Γαλλία: Ποιοι είναι οι τέσσερις πίνακες των 9 εκατ. ευρώ που άρπαξαν οι δύο δράστες από το Μουσείο Ρενουάρ

Τέσσερις πίνακες του σπουδαίου Γάλλου ιμπρεσιονιστή Πιερ-Ογκίστ Ρενουάρ ήταν ο στόχος των δύο δραστών που εισέβαλαν τα ξημερώματα της Τρίτης (08/09) στο Μουσείο Ρενουάρ στην Καν-σιρ-Μερ, στη Γαλλία.

Οι ληστές κατάφεραν να διαφύγουν με δύο από τους πίνακες από το μουσείο Ρενουάρ στη Γαλλία, καθώς αρχικά εγκατέλειψαν τον ένα ενώ καταδιώκονταν από την αστυνομία.

Στη συνέχεια έγινε γνωστό ότι ανακτήθηκε ένας ακόμα πίνακας.

Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Nice-Matin, τα τέσσερα έργα που αφαιρέθηκαν είναι τα εξής:

-«Portrait of Madame Pichon»

-«Portrait of Madame Colonna Romano»

-«Coco Lisant»

-«Jeune fille au puits»

Έφυγαν με 4 πίνακες, εγκατέλειψαν τους 2

Δύο πίνακες, από τους τέσσερις που είχαν αρχικά κλαπεί από το μουσείο Ρενουάρ στο Καν-συρ-Μερ, στη γαλλική Κυανή Ακτή, εγκαταλείφθηκαν από τους δύο κλέφτες και ανακτήθηκαν στον κήπο του μουσείου, ανακοίνωσε σήμερα ο δήμαρχος της κοινότητας αυτής.

Quatre tableaux volés au musée Renoir de Cagnes-sur-Mer, le préjudice estimé à 9 millions d'euros pic.twitter.com/v2bdhpbhGR — BFM (@BFMTV) September 8, 2026

«Οι σειρήνες του μουσείου και η αστυνομία έκαναν τους διαρρήκτες να βιαστούν και να κλέψουν μόνο τέσσερα έργα του μουσείου Ρενουάρ από τα δώδεκα» που αριθμεί το μουσείο, εξήγησε στους δημοσιογράφους ο Μπράιαν Μασόν, διευκρινίζοντας ότι από τους τέσσερις πίνακες, οι δύο «εγκαταλείφθηκαν» μέσα στους κήπους του κτιρίου, στο οποίο ο γάλλος ιμπρεσιονιστής ζωγράφος έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του.

Η νέα κλοπή έγινε σχεδόν ένα χρόνο μετά την πολύκροτη διάρρηξη στο μουσείο του Λούβρου, στο κέντρο του Παρισιού. Τότε (Οκτώβριος 2025) οι δράστες είχαν αρπάξει κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 88 εκατομμυρίων ευρώ, μεταξύ των οποίων και το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας.

Το μουσείο Ρενουάρ στο Καν-συρ-Μερ, όχι μακριά από τη Νίκαια, δημιουργήθηκε το 1960 στην τελευταία κατοικία του ζωγράφου Πιερ -Ογκίστ Ρενουάρ (1841-1919).

Σήμερα, εκτός από την αρχική επίπλωση, στο μουσείο Ρενουάρ εκτίθενται αντικείμενα, έπιπλα που ανήκαν στον Ρενουάρ όπως το καβαλέτο του και η αναπηρική καρέκλα του, καθώς και πορτρέτα, τοπία, γυμνά ζωγραφισμένα από τον καλλιτέχνη.