Φθιώτιδα: Πυροσβέστες έσωσαν ηλικιωμένη από τις φλόγες – Την ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις της και την επανέφεραν με ΚΑΡΠΑ

Με αυτοθυσία οι πυροσβέστες έσωσαν μια ηλικιωμένη γυναίκα στον Δομοκό, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο σπίτι της.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport ήταν λίγο πριν τις 6:00΄ το πρωί όταν ένας γείτονας είδε τον έντονο καπνό που έβγαινε από την μικρή μονοκατοικία της ηλικιωμένης και αμέσως ενημέρωσε την Πυροσβεστική.

Οι πυροσβέστες του Κλιμακίου Δομοκού που έφτασαν άμεσα στο σημείο μπήκαν στο σπίτι το οποίο είχε τυλιχτεί στις φλόγες και εντόπισαν την 82χρονη, πεσμένη στο δωμάτιό της, χωρίς τις αισθήσεις της.

Αμέσως την έβγαλαν έξω και άρχισαν να της κάνουν ΚΑΡΠΑ, μέχρι που η ηλικιωμένη επανήλθε, ωστόσο ήταν πολύ καταβεβλημένη γιατί είχε εισπνεύσει αρκετό καπνό.

Μάλιστα η γυναίκα στην προσπάθειά της, προφανώς, να σβήσει τη φωτιά, είχε υποστεί εγκαύματα στα χέρια και στο πρόσωπο.

Την 82χρονη παρέλαβαν διασώστες του ΕΚΑΒ οι οποίοι αρχικά μετέφεραν στο ΚΥ Δομοκού και στη συνέχεια, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου και νοσηλεύεται.

Οι πληροφορίες του LamiaReport αναφέρουν ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε πιθανότατα από καντηλάκι, που είχε ανάψει η γιαγιά, με αποτέλεσμα το ένα δωμάτιο του σπιτιού να καταστραφεί ολοσχερώς και το άλλο να υποστεί σοβαρές ζημιές.