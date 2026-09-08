Θεσσαλονίκη: Το “Μαρεγκόν” είναι το νέο γλυκό της πόλης – Ντεμπούτο στην 90ή ΔΕΘ με άρωμα Ιαπωνίας – Δείτε βίντεο και φωτο

Ένα νέο γαστρονομικό σημείο αναφοράς αποκτά η Θεσσαλονίκη, καθώς το ιστορικό ζαχαροπλαστείο «Εμμανουήλ Μπεζές», γνωστό για τη μακρά παράδοσή του στη μαρέγκα, παρουσιάζει επίσημα το νέο του κατοχυρωμένο γλυκό με το όνομα «Μαρεγκόν».

Η πρώτη του επίσημη εμφάνιση πραγματοποιείται στο περίπτερο του Δήμου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, τιμώντας την Ιαπωνία που αποτελεί τη φετινή Τιμώμενη Χώρα της διοργάνωσης.

Δήλωση του Αντιδημάρχου Βασίλη Γάκη

Τι είναι το «Μαρεγκόν»

Το «Μαρεγκόν» διαθέτει μια σταθερή και αναγνωρίσιμη ταυτότητα: αποτελείται από δύο στρογγυλές μαρέγκες που εσωκλείουν μια πλούσια κρεμώδη γέμιση. Η ευελιξία του συνίσταται στο ότι τα χρώματα, οι γεύσεις της μαρέγκας, η κρέμα και οι πρώτες ύλες μπορούν να μεταβάλλονται, προσφέροντας απεριόριστες γευστικές δυνατότητες ανάλογα με την εποχή ή την περιστάση.

Η πρώτη συλλογή: MAREGON × JAPAN

Με αφορμή τη φετινή ΔΕΘ, το ζαχαροπλαστείο εμπνεύστηκε την πρώτη συλλογή του γλυκού από την ιαπωνική κουλτούρα, συνδυάζοντας την ασιατική παράδοση με ελληνικά υλικά. Η συλλογή περιλαμβάνει τρεις ιδιαίτερες δημιουργίες:

Maregon Hojicha: Κρεμ-καραμελέ μαρεγκάκια με μαύρο σουσάμι και κρέμα από hojicha, το χαρακτηριστικό καβουρδισμένο πράσινο τσάι της Ιαπωνίας, που προσφέρει μια γήινη και βαθιά γεύση.

Κρεμ-καραμελέ μαρεγκάκια με μαύρο σουσάμι και κρέμα από hojicha, το χαρακτηριστικό καβουρδισμένο πράσινο τσάι της Ιαπωνίας, που προσφέρει μια γήινη και βαθιά γεύση. Maregon Matcha: Πράσινα μαρεγκάκια με σπασμένο φιστίκι Αιγίνης και κρέμα από πούδρα και σιρόπι matcha, παντρεύοντας το ιαπωνικό πράσινο τσάι με το εμβληματικό ελληνικό προϊόν.

Πράσινα μαρεγκάκια με σπασμένο φιστίκι Αιγίνης και κρέμα από πούδρα και σιρόπι matcha, παντρεύοντας το ιαπωνικό πράσινο τσάι με το εμβληματικό ελληνικό προϊόν. Maregon Yuzu: Λευκά μαρεγκάκια πασπαλισμένα με κακάο και κρέμα Σεράνο με yuzu, όπου η σοκολάτα συναντά το δροσερό και αρωματικό ιαπωνικό εσπεριδοειδές.

Η παρουσίαση του «Μαρεγκόν» στη ΔΕΘ σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου για τη ζαχαροπλαστική της Θεσσαλονίκης, φιλοδοξώντας να καθιερωθεί ως το νέο αγαπημένο έδεσμα της πόλης.

Δείτε φωτογραφίες από την εκδήλωση: