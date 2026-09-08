MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ: Όσο εξειδικεύονται οι κυβερνητικές εξαγγελίες τόσο πιο καθαρά αποκαλύπτεται ένα κοινής κατεύθυνσης αντιλαϊκό πρόγραμμα

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

«Όσο “εξειδικεύονται” οι κυβερνητικές εξαγγελίες και ξεδιπλώνονται οι προτάσεις της βολικής αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ, του κόμματος Τσίπρα κ.λπ., τόσο πιο καθαρά αποκαλύπτεται ένα κοινής κατεύθυνσης αντιλαϊκό πρόγραμμα: Από τη μία “δημοσιονομικά όρια” για το λαό και απ’ την άλλη εγγυημένη κερδοφορία και κάθε είδους στήριξη στους ομίλους» αναφέρει, σε σχόλιό του, το ΚΚΕ.

«Αυτή ακριβώς η πολιτική γεννά την ακρίβεια σε ενέργεια, τρόφιμα και στέγη, φουσκώνει τα κέρδη των λίγων και ύστερα επιστρέφει στον λαό “μερίσματα”-κλάσματα από τη φοροληστεία του, ζητώντας του μάλιστα να πει κι “ευχαριστώ”» προσθέτει, το σχόλιο του κόμματος και καταλήγει:

«Το πραγματικό δίλημμα είναι αν θα συνεχίσουμε να μετράμε τις ανάγκες μας με το “κοστολόγιο” των κερδών τους ή θα διεκδικήσουμε ζωή που μας αξίζει, δυναμώνοντας τον αγώνα και το ΚΚΕ».

ΚΚΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΕΘ 8 ώρες πριν

90ή ΔΕΘ: Τα ΕΛΤΑ παρουσίασαν τη νέα πολυκαναλική πλατφόρμα εξυπηρέτησης με 1.036 ΕΛΤΑ points

ΔΕΘ 16 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πάνος Μουζουράκης και Κωστής Μαραβέγιας συναντιούνται απόψε στη σκηνή της 90ης ΔΕΘ

LIFESTYLE 12 ώρες πριν

Μαρία Αναστασοπούλου: Η κατάψυξη ωαρίων ήταν μια πολύ μοναχική διαδικασία, πράγματα που δεν έχεις ξανανιώσει

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 57 λεπτά πριν

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Πέντε ενέργειες για τη Novartis

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 16 ώρες πριν

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές μέχρι την Παρασκευή

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

“Καμπάνες” σε ΠΑΟΚ και Ηρακλή από τη ΔΕΑΒ για τις αναμετρήσεις με Ατρόμητο και Βόλο