ΚΚΕ: Όσο εξειδικεύονται οι κυβερνητικές εξαγγελίες τόσο πιο καθαρά αποκαλύπτεται ένα κοινής κατεύθυνσης αντιλαϊκό πρόγραμμα

«Όσο “εξειδικεύονται” οι κυβερνητικές εξαγγελίες και ξεδιπλώνονται οι προτάσεις της βολικής αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ, του κόμματος Τσίπρα κ.λπ., τόσο πιο καθαρά αποκαλύπτεται ένα κοινής κατεύθυνσης αντιλαϊκό πρόγραμμα: Από τη μία “δημοσιονομικά όρια” για το λαό και απ’ την άλλη εγγυημένη κερδοφορία και κάθε είδους στήριξη στους ομίλους» αναφέρει, σε σχόλιό του, το ΚΚΕ.

«Αυτή ακριβώς η πολιτική γεννά την ακρίβεια σε ενέργεια, τρόφιμα και στέγη, φουσκώνει τα κέρδη των λίγων και ύστερα επιστρέφει στον λαό “μερίσματα”-κλάσματα από τη φοροληστεία του, ζητώντας του μάλιστα να πει κι “ευχαριστώ”» προσθέτει, το σχόλιο του κόμματος και καταλήγει:

«Το πραγματικό δίλημμα είναι αν θα συνεχίσουμε να μετράμε τις ανάγκες μας με το “κοστολόγιο” των κερδών τους ή θα διεκδικήσουμε ζωή που μας αξίζει, δυναμώνοντας τον αγώνα και το ΚΚΕ».