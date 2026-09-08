Απόπειρα δολοφονίας στη Δροσιά: “Η 27χρονη χειραγωγούσε τον 29χρονο και έγινε ό,τι έγινε” λέει φίλη του δράστη

Ως «πέτρα του σκανδάλου» για την απόπειρα δολοφονίας που σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025 στην Δροσιά, παρουσιάζεται η 27χρονη πρώην σύζυγος του θύματος και νυν σύντροφος του δράστη. Η γυναίκα συνελήφθη μέσα στο δικαστήριο, κατά τη διάρκεια της δίκης για την υπόθεση και κατηγορείται για ηθική αυτουργία.

Δίωξη για ηθική αυτουργία έχει ασκηθεί σε βάρος της 27χρονης από τη Ρουμανία, η οποία αναμένεται να δώσει την Πέμπτη (10.09.2026) τις δικές της εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης, για την απόπειρα δολοφονίας που έστειλε στο νοσοκομείο τον 38χρονο πρώην σύζυγό της και στη φυλακή τον 29χρονο σύντροφό της και καθ’ ομολογίαν δράστη της επίθεσης στη Δροσιά

Αποκλειστική συνέντευξη είχε δώσει στο Live News, η 28χρονη Ρουμάνα, η οποία εξαρχής ισχυριζόταν πως οι δύο άντρες είχαν ερωτική αντιζηλία μεταξύ τους, ότι εκείνη αντιθέτως διατηρούσε καλές σχέσεις και με τους δύο και πως όλη η υπόθεση που οδήγησε τον πρώην σύζυγο και πατέρα του παιδιού της στο νοσοκομείο με 87% αναπηρία «μοιάζει με κακόγουστη ταινία».

«Εγώ ήμουν διαθέσιμη από την πρώτη στιγμή. Συνεργάστηκα από την πρώτη στιγμή. Μίλησα με αστυνομία, μίλησα με ανθρώπους, μίλησα με ασφάλεια, ήρθαν σπίτι μου, συζητήσαμε. Τους έδειξα κάποιες εικόνες, κάποιες πληροφορίες έξτρα. Νομίζω ότι είναι μια πολύ, πολύ κακή ταινία.

Είχαν μια αντιζηλία προς το πρόσωπό μου. Προσπάθησα εγώ να ηρεμήσω τα πνεύματα γενικότερα. Υπήρχε μια έτσι έντονη διάθεση. Σε φάση ζήλιας όμως, όχι κάτι άλλο τρελό. Δεν έχουν παίξει ποτέ ξύλο ή να βριστούν ή κάτι τέτοιο», είχε δηλώσει η 27χρονη.

Ο δράστης της επίθεσης και νυν σύντροφος της 27χρονης ομολόγησε την πράξη του και να βρίσκεται ήδη στην φυλακή, για την οικογένεια του θύματος όμως ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από όλα και ενορχήστρωσε την απόπειρα είναι η πρώην σύζυγος του θύματος.

Οι συγγενείς του 38χρονου κατέθεσαν μάλιστα μήνυση εναντίον της για ηθική αυτουργία όπως αποκάλυψε χτες το Live News. Ωστόσο, το ίδιο φαίνεται να στηρίζει και η πλευρά του καθ’ ομολογίαν δράστη, καθώς στενή φίλη του μίλησε αποκλειστικά στο Live News κάνοντα ςλόγο για χειραγώγηση από την 27χρονη.

«Ήταν πασιφανές από την πρώτη στιγμή ότι η 27χρονη ασκούσε μεγάλη επιρροή πάνω του» είπε η γυναίκα και συμπλήρωσε: «Εγώ πιστεύω ότι ό,τι έγινε είναι αποτέλεσμα χειραγώγησης. Ήταν πασιφανές ότι τον είχε χειραγωγούσε όσο καιρό ήταν μαζί. Ήταν έκδηλο σε όλους.

Δηλαδή ένας άνθρωπος που λέει ότι έχει χωρίσει μαζί της μετά από ένα μήνα χωρισμού πάει να κάνει κακό στον πρώην και μάλιστα τόσο μεγάλο κακό χωρίς λόγο, δεν έχει λογική. Η λογική επιτάσσει ότι αυτός που θέλει να κάνει το κακό είναι αυτός που έχει όφελος. Ο μόνος που δεν έχει όφελος είναι ο δράστης», είπε.

όπως ανέφερε, θεωρεί πολύ πιθανό αυτή η προσπάθεια χειραγώγησης να συνεχίστηκε και αφότου ο 29χρονος προφυλακίστηκε. «Η γνώμη μου είναι ότι θα προσπαθήσει να τον επηρεάσει, να τον επηρεάσει και μέσα βλέποντας δηλαδή το πως τον χειραγωγούσε στο παρελθόν. Αν ισχύει αυτό που υποψιάζομαι, ότι αυτή κρύβεται πίσω από όλα, δεν θα τον αφήσει ανεπηρέαστο, δεν την συμφέρει να τον αφήσει ανεπηρέαστο. Με ποιο τρόπο θα βρει; Πώς μπορεί να επικοινωνεί μαζί του; Δεν το γνωρίζω».

Η νεαρή υποστήριξε στο Live News πως σε βάρος της, κάποιοι επιχείρησαν να στήσουν μια σκευωρία, η οποία και θα αποκαλυφθεί μετά τις εξηγήσεις που θα δώσει την Πέμπτη ενώπιον της ανακρίτριας.

Παρουσιαζόταν ως ψυχολόγος η 27χρονη

Η 27χρονη φέρεται πως παρουσιαζόταν ψευδώς στο διαδίκτυο ως επαγγελματίας ψυχολόγος, καθώς διατηρούσε προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου με ψεύτικο όνομα αλλά με το δικό της τηλέφωνο και φωτογραφίες, διαφήμιζε διαδικτυακές συνεδρίες έναντι αμοιβής, ισχυριζόμενη ότι διαθέτει εκτενή εκπαίδευση.

«Τη βλέπαμε, την ξέρουμε από τη γειτονιά γιατί είναι και οχτώ χρόνια εδώ πέρα. Και μάλιστα αυτό μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή δεν μπορούσα να καταλάβω πώς πρόλαβε και έγινε και ψυχολόγος αυτή μέσα σε οχτώ χρόνια που είναι εδώ. Αυτή είναι είκοσι έξι. Πόσο είναι; Οχτώ χρόνια την ξέρουμε εδώ.

Δεν έχει σπουδάσει μία ώρα, όχι μία μέρα. Και πότε πρόλαβε δηλαδή αυτή πήρε πτυχίο στα δώδεκα; Ποια είναι αυτή; Δεν μπορώ να την καταλάβω. Την ξέραμε, όχι σαν ψυχολόγο», είπε η φίλη του δράστη.

«Ήταν πολύ προφανή τα ψέματα που έλεγε. Για μας και για όλο το περιβάλλον ήταν πασιφανές ότι τον χρησιμοποιούσε. Ακόμα και όλη αυτή η ιστορία με την ψεύτικη εγκυμοσύνη, που είχε πει η συγκεκριμένη ότι είχε μείνει έγκυος και ότι απέβαλε από ένα απότομο φρενάρισμα, χωρίς ποτέ να πάει στον γιατρό, χωρίς ποτέ να βεβαιωθεί αυτή η εγκυμοσύνη.

Αυτό πιστεύω ότι ήταν ένα τεστάκι απέναντι στην οικογένειά του για να γίνει αποδεκτή, η οποία δεν την αποδεχόταν γιατί είχαμε καταλάβει όλοι περί τίνος πρόκειται», τόνισε η φίλη.