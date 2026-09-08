ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για την καταβολή, τον συμψηφισμό και το ακατάσχετο των αγροτικών ενισχύσεων

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων διευκρινίζει τα εξής για την καταβολή, τον συμψηφισμό και το ακατάσχετο των αγροτικών ενισχύσεων:

Η διατύπωση της ενότητας «Ζ. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ» της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2026 δεν είναι νέα. Περιλαμβάνεται σταθερά από το 2015 και αφορά την εφαρμογή του εκάστοτε θεσμικού πλαισίου, βάσει του οποίου καταβάλλονταν ορισμένα επιμέρους καθεστώτα ενίσχυσης.

Μάλιστα, μέχρι το 2025, η διατύπωση της δήλωσης ήταν ότι ο παραγωγός αποδέχεται πως δύνανται να γίνονται παρακρατήσεις πριν από την καταβολή των ενισχύσεων.

Η δήλωση αυτή αναδιατυπώθηκε ορθά στην ΕΑΕ 2026, ώστε να αποτυπώνεται ότι οι ενισχύσεις καταβάλλονται στο ακέραιο, στον δηλωμένο IBAN των δικαιούχων, και οι προβλεπόμενες παρακρατήσεις υπέρ Δημοσίου ή ασφαλιστικών φορέων έπονται της πίστωσης, από το ποσό που υπερβαίνει το προστατευόμενο όριο, με βάση τα όσα προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Διευκρινίζεται ότι όσο τα ποσά παραμένουν στον Οργανισμό Πληρωμών και δεν έχουν καταβληθεί, προστατεύονται από κατάσχεση και δεν συμψηφίζονται με οφειλές προς Δημόσιο, δημόσιο τομέα ή ασφαλιστικούς οργανισμούς. Με την πίστωση στον IBAN ολοκληρώνεται η αρμοδιότητα του Οργανισμού Πληρωμών, ο οποίος έκτοτε δεν ευθύνεται και δεν έχει αρμοδιότητα να αποτρέψει, αναστείλει ή άρει τυχόν κατάσχεση είτε από δημόσιους φορείς είτε από ιδιώτες.

Όλα τα παραπάνω προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία. Η αναφορά τους στην ΕΑΕ έχει καθαρά ενημερωτικό σκοπό και δεν αποτελεί δήλωση συναίνεσης του παραγωγού σε παρακρατήσεις ή συμψηφισμού, όπως εσφαλμένα αναφέρεται. Τονίζεται κατηγορηματικά ότι η μεταφορά αρμοδιοτήτων από τον πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ δεν μετέβαλε ούτε το πλαίσιο προστασίας, ούτε τη διαδικασία καταβολής των αγροτικών ενισχύσεων. Η ΑΑΔΕ εφαρμόζει απαρέγκλιτα τόσο την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για την καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων όσο και το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων με σκοπό την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και την άμεση, έγκαιρη και δίκαια ενίσχυση των πραγματικών παραγωγών.