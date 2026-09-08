Το πρώτο μήνυμα του Ντιέγκο Κόστα στον κόσμο του ΠΑΟΚ – Δείτε το βίντεο
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Ο Ντιέγκο Κόστα έστειλε το πρώτο του μήνυμα στους φίλους του ΠΑΟΚ, μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα της ΠΑΕ.
Πιο συγκεκριμένα, ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός που πήρε ήδη μία πρώτη γεύση από τη νέα του ομάδα, εικονίζεται στα αποδυτήρια της Τούμπας να συστήνεται στον κόσμο της ομάδας, σημειώνοντας «δεν μπορώ να περιμένω να παίξω μπροστά σας στην Τούμπα».
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