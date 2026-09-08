ΟΕΝΓΕ: Καταγγέλλει αιφνιδιαστικές μετακινήσεις αγροτικών γιατρών – Ζητά μόνιμες προσλήψεις

Να σταματήσουν οι αιφνιδιαστικές και υποχρεωτικές μετακινήσεις αγροτικών γιατρών από τη μία υγειονομική μονάδα στην άλλη ζητά η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ), επαναφέροντας το θέμα με αφορμή νέο περιστατικό, που όπω υποστηρίζει, συνέβη στην Κεφαλονιά.

Σε ανακοίνωσή της, η ΟΕΝΓΕ αναφέρει ότι έχει επανειλημμένα επισημάνει το ζήτημα των μετακινήσεων γιατρών υπηρεσίας υπαίθρου με αποφάσεις της διοίκησης της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, ενώ αντίστοιχα προβλήματα, όπως σημειώνει, έχουν καταγγελθεί και από Ενώσεις Νοσοκομειακών Γιατρών, μεταξύ αυτών και η ΕΙΝΗ.

Η Ομοσπονδία απέστειλε την παρέμβασή της στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, στην αναπληρώτρια υπουργό Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, στον υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους και στη διοίκηση της 6ης ΥΠΕ.

ΟΕΝΓΕ – Η περίπτωση στην Κεφαλονιά

Ως τελευταίο χαρακτηριστικό παράδειγμα, η ΟΕΝΓΕ αναφέρει περιστατικό που σημειώθηκε στην Κεφαλονιά.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου αγροτική γιατρός του Κέντρου Υγείας Σάμης Β΄ ενημερώθηκε αιφνιδιαστικά ότι έπρεπε να μετακινηθεί την ίδια ημέρα στο Αργοστόλι, προκειμένου να πραγματοποιήσει εφημερία.

Η ΟΕΝΓΕ επισημαίνει ότι η γιατρός είναι μητέρα δύο μικρών παιδιών και, μέσα σε πολύ περιορισμένο χρόνο, χρειάστηκε να εξασφαλίσει τη φροντίδα τους για όσο διάστημα θα απουσίαζε.

Η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι με τέτοιες πρακτικές παραβιάζεται όχι μόνο η εργατική νομοθεσία που διέπει τους νοσοκομειακούς γιατρούς, αλλά και το θεσμικό πλαίσιο για την προστασία των εργαζόμενων γονέων ανήλικων παιδιών.

Παράλληλα, αντιπαραβάλλει την κατάσταση αυτή με τις κυβερνητικές αναφορές για ένα «καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών» και για ενίσχυση της προστασίας της μητρότητας και της οικογένειας.

«Δεν είναι η πρώτη φορά»

Δεν πρόκειται, σύμφωνα με την ανακοίνωση, για μεμονωμένο περιστατικό. Στην Κεφαλονιά έχουν προηγηθεί περιπτώσεις κατά τις οποίες αγροτικοί γιατροί κλήθηκαν να πραγματοποιήσουν διαδοχικές εφημερίες σε διαφορετικές πόλεις.

Η πρακτική αυτή, όπως επισημαίνεται, επιβαρύνει σημαντικά τις συνθήκες εργασίας των γιατρών και ταυτόχρονα εγείρει ζητήματα για την ασφαλή παροχή περίθαλψης.

Οι ανάγκες των δημόσιων δομών Υγείας, τονίζει η ΟΕΝΓΕ, δεν μπορούν να καλύπτονται με «διαρκείς και αιφνιδιαστικές μετακινήσεις» γιατρών υπηρεσίας υπαίθρου. Για την αντιμετώπιση των ελλείψεων ζητά μόνιμο προσωπικό, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με σταθερές εργασιακές συνθήκες.

Τι ζητά η ΟΕΝΓΕ

Η Ομοσπονδία ζητά συγκεκριμένα:

να σταματήσουν οι αιφνιδιαστικές και υποχρεωτικές μετακινήσεις αγροτικών γιατρών από τη μία υγειονομική μονάδα στην άλλη,

να καλυφθούν άμεσα τα κενά στις δημόσιες δομές Υγείας με μόνιμες προσλήψεις ειδικευμένων γιατρών και του αναγκαίου υγειονομικού προσωπικού,

να καταργηθεί ο θεσμός της υπηρεσίας υπαίθρου, τον οποίο χαρακτηρίζει «αναχρονιστικό», ώστε οι νέοι γιατροί να μπορούν να ξεκινούν άμεσα την ειδικότητά τους,

οι ανάγκες της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας να καλύπτονται από μόνιμους, ειδικευμένους γιατρούς, με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση.

Τέλος, η ΟΕΝΓΕ επιμένει ότι οι ελλείψεις στο ΕΣΥ δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με συνεχείς μετακινήσεις προσωπικού και ζητά σταθερές λύσεις στελέχωσης για τις δημόσιες δομές Υγείας.

Πηγή: iatropedia.gr