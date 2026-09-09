Γιάννης Σπαλιάρας για τη νέα του σύντροφο: “Είναι 28 χρόνων, δεν είναι Ελληνίδα, ήταν κεραυνοβόλος έρωτας”

Στη νέα του σχέση και τη γνωριμία με τη σύντροφό του αναφέρθηκε ο Γιάννης Σπαλιάρας, αποκαλύπτοντας ότι είναι 28 ετών, δεν είναι Ελληνίδα και πως μεταξύ τους αναπτύχθηκε ένας έρωτας με την πρώτη ματιά.

Το μοντέλο μίλησε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό «OK!» για τον χωρισμό του, έπειτα από τέσσερα χρόνια σχέσης, αλλά και για όσα έχουν συμβεί τελευταία στην προσωπική του ζωή.

Αναφερόμενος στη νέα του σχέση, χωρίς να αποκαλύψει περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα της συντρόφου του, ο Γιάννης Σπαλιάρας δήλωσε ότι η γυναίκα δεν ζει στην Ελλάδα και πως οι δυο τους προσπαθούν να διαχειριστούν την απόσταση που τους χωρίζει.

Όπως είπε: «Δεδομένου ότι η ρήξη με την πρώην μου ήρθε τον Μάρτιο και έχουμε Σεπτέμβριο, και είμαι σε νέα σχέση, νιώθω ότι είναι πολύ αργά να μιλάω για την πρώην μου και πολύ νωρίς για να μιλήσω για τη νυν μου. Θα σου πω μόνο ότι είναι 28 χρόνων, δεν είναι Ελληνίδα, ούτε ζει στην Ελλάδα, και προσπαθούμε να το βρούμε με την απόσταση».

Σχετικά με την απόφασή του να μοιραστεί φωτογραφίες τους στο Instagram, ο Γιάννης Σπαλιάρας ξεκαθάρισε ότι αυτό δεν σημαίνει πως επιθυμεί να δημοσιοποιήσει την ταυτότητά της.

Παράλληλα, αποκάλυψε πώς γνωρίστηκαν: «Επειδή την έδειξα στo Instagram, δεν σημαίνει ότι θέλω και να αποκαλύψω την ταυτότητά της. Γνωριστήκαμε τυχαία σε παραλία της Αττικής. Εκείνη πρώτη με κοίταξε, και πάθαμε σοκ και οι δυο».

Μιλώντας για το αν ο τρόπος με τον οποίο ξεκίνησε η σχέση τους παραπέμπει σε κεραυνοβόλο έρωτα, το μοντέλο απάντησε καταφατικά, εξηγώντας πως στο παρελθόν δεν πίστευε τόσο σε αυτόν: «Ναι, ήταν. Τώρα πιστεύω στον κεραυνοβόλο έρωτα. Παλαιότερα δεν πίστευα απόλυτα. Τόσο ξαφνικά δεν μου είχε ξανατύχει».

Ο Γιάννης Σπαλιάρας απάντησε και στο εάν συμφωνεί με την άποψη πως «ο έρωτας με έρωτα περνάει»:

«Νομίζω ότι αυτά τυχαίνουν. Δεν επιλέγουμε να ερωτευτούμε. Όσο και να το θέλεις, δεν γίνεται. Οι δύο προηγούμενες σχέσεις μου είχαν απόσταση τέσσερα χρόνια. Μετά από μια σχέση με μια τόσο καλή κοπέλα, ήμουν πολύ απογοητευμένος. Περίμενα ότι θα είμαι μόνος μου για χρόνια. Όπως είχε συμβεί και την προηγούμενη φορά. Είχα χωρίσει το 2018, και την Αγγελική τη γνώρισα το 2022. Προετοιμαζόμουν λοιπόν για κάτι ανάλογο. Αλλά η ζωή είναι πραγματικά πολύ απρόβλεπτη και ο φτερωτός θεός τα πετάει τα βέλη χωρίς να ρωτάει».

Όσο για την περίοδο μετά τον χωρισμό του, το μοντέλο περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, ιδιαίτερα μετά από τέσσερα χρόνια συγκατοίκησης, αλλά και το πώς αισθάνεται σήμερα για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τη σχέση του μέχρι το τέλος: «Ήταν πάρα πολύ δύσκολα μετά από τέσσερα χρόνια συγκατοίκησης. Μετά τον χωρισμό, πιο πολύ περνούσα τον χρόνο μου στο σπίτι. Δεν ήμουν σε φάση να βγαίνω έξω, όπως κάνουν πολλοί άντρες σε παρόμοια κατάσταση. Οπότε έτσι ήταν πιο επώδυνο. Αλλά μέσα μου αισθάνομαι πάρα πολύ καλά, επειδή ήμουν σωστός και τίμιος μέχρι το τέλος».

Τέλος, αναφερόμενος στη σημασία που είχε για εκείνον η προηγούμενη σχέση του, ο Γιάννης Σπαλιάρας σημείωσε ότι ήταν η μεγαλύτερη σε διάρκεια: «Ήταν η μόνη σχέση που δόθηκα απόλυτα. Πρέπει να σου πω ότι η πρώην σύντροφός μου μου έκανε το μεγαλύτερο δώρο που έχω δεχτεί, με έμαθε να αγαπάω ολοκληρωτικά. Είναι όμως άλλο τα συναισθήματα και άλλο η συμβατότητα δύο ανθρώπων».