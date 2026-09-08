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Ο Μητσοτάκης απάντησε σε story της Τούνη που τον είπε… γκαντέμη!

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Κάτι που πρέπει να παραδεχτούμε στον Έλληνα πρωθυπουργό είναι ότι διαθέτει μια εξαιρετική ικανή ομάδα που χειρίζεται την επικοινωνία του.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δεχτεί πολλές φορές να «τσαλακωθεί» για το περιεχόμενο των social media του και έχει αποδείξει ότι δεν διστάζει να αυτοσαρκάζεται.

Η διάσημη Ελληνίδα influencer, Ιωάννα Τούνη, ανοίγει ζαχαροπλαστείο στο Παρίσι. Όταν ενημερώθηκε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στο Παρίσι στο πλαίσιο συνάντησης ηγετών για το Διάστημα σχολίασε: “Σας παρακαλούμε κύριε Μητσοτάκη ΜΗΝ έρθετε”.

Λίγη ώρα αργότερα ήρθε η απάντηση από τον κ. Μητσοτάκη. “Δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε…” απάντησε με χιούμορ ο πρωθυπουργός.

Ιωάννα Τούνη Κυριάκος Μητσοτάκης

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