Ο Μητσοτάκης απάντησε σε story της Τούνη που τον είπε… γκαντέμη!

Κάτι που πρέπει να παραδεχτούμε στον Έλληνα πρωθυπουργό είναι ότι διαθέτει μια εξαιρετική ικανή ομάδα που χειρίζεται την επικοινωνία του.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δεχτεί πολλές φορές να «τσαλακωθεί» για το περιεχόμενο των social media του και έχει αποδείξει ότι δεν διστάζει να αυτοσαρκάζεται.

Η διάσημη Ελληνίδα influencer, Ιωάννα Τούνη, ανοίγει ζαχαροπλαστείο στο Παρίσι. Όταν ενημερώθηκε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στο Παρίσι στο πλαίσιο συνάντησης ηγετών για το Διάστημα σχολίασε: “Σας παρακαλούμε κύριε Μητσοτάκη ΜΗΝ έρθετε”.

Λίγη ώρα αργότερα ήρθε η απάντηση από τον κ. Μητσοτάκη. “Δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε…” απάντησε με χιούμορ ο πρωθυπουργός.