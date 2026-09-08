Ο Μητσοτάκης απάντησε σε story της Τούνη που τον είπε… γκαντέμη!
Intime
THESTIVAL TEAM
Κάτι που πρέπει να παραδεχτούμε στον Έλληνα πρωθυπουργό είναι ότι διαθέτει μια εξαιρετική ικανή ομάδα που χειρίζεται την επικοινωνία του.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δεχτεί πολλές φορές να «τσαλακωθεί» για το περιεχόμενο των social media του και έχει αποδείξει ότι δεν διστάζει να αυτοσαρκάζεται.
Η διάσημη Ελληνίδα influencer, Ιωάννα Τούνη, ανοίγει ζαχαροπλαστείο στο Παρίσι. Όταν ενημερώθηκε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στο Παρίσι στο πλαίσιο συνάντησης ηγετών για το Διάστημα σχολίασε: “Σας παρακαλούμε κύριε Μητσοτάκη ΜΗΝ έρθετε”.
Λίγη ώρα αργότερα ήρθε η απάντηση από τον κ. Μητσοτάκη. “Δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε…” απάντησε με χιούμορ ο πρωθυπουργός.