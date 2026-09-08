Χάος σε αεροδρόμια της Βρετανίας: Ακυρώθηκαν πάνω από 600 πτήσεις λόγω τεχνικής βλάβης στο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα στα αεροδρόμια της Βρετανίας, μετά από σοβαρή τεχνική βλάβη στο σύστημα επεξεργασίας πτήσεων της National Air Traffic Services (NATS), που είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας.

Οι επιπτώσεις ήταν εκτεταμένες, με εκατοντάδες πτήσεις να ακυρώνονται και χιλιάδες ταξιδιώτες να αντιμετωπίζουν πολύωρες καθυστερήσεις. Μέχρι τις 17:00 τοπική ώρα είχαν καταγραφεί 625 ακυρώσεις αναχωρήσεων και αφίξεων, ενώ οι αρμόδιες αρχές προειδοποίησαν ότι η ταλαιπωρία ενδέχεται να συνεχιστεί έως αργά το βράδυ.

Περίπου 12 αεροδρόμια επηρεάστηκαν, μεταξύ των οποίων τα Heathrow, Gatwick, Manchester, Birmingham και London City. Στο London City ακυρώθηκε τουλάχιστον το 60% των προγραμματισμένων πτήσεων, ενώ στο Μάντσεστερ περίπου το 91% των πτήσεων αντιμετώπιζε καθυστέρηση.

Εντοπίστηκε η βλάβη

Η NATS ανακοίνωσε ότι το πρόβλημα εντοπίστηκε στο σύστημα επεξεργασίας πτήσεων και ότι οι μηχανικοί της εργάζονταν για την αποκατάσταση της λειτουργίας.

Αργότερα, ο οργανισμός γνωστοποίησε πως εφαρμόστηκε λύση και το σύστημα άρχισε σταδιακά να επανέρχεται. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να ομαλοποιηθεί πλήρως η κατάσταση και ζήτησε από τους επιβάτες να παρακολουθούν τις ενημερώσεις των αεροπορικών εταιρειών τους.

Η NATS δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια της δυσλειτουργίας. Ωστόσο, σύμφωνα με εκπρόσωπό της, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το περιστατικό συνδέεται με κυβερνοεπίθεση.

Εκατοντάδες πτήσεις στον «αέρα» της αναμονής

Τα προβλήματα επηρέασαν αρκετές από τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες. Σύμφωνα με στοιχεία του FlightRadar24, μέχρι εκείνη την ώρα είχαν ακυρωθεί 218 πτήσεις της easyJet, 132 της British Airways, 42 της Ryanair, 37 της KLM και 22 της Eurowings.

Στο Heathrow είχαν καταγραφεί 352 καθυστερημένες πτήσεις, στο Gatwick 281, στο Manchester 249 και στο Birmingham 101.

Οι αεροπορικές εταιρείες επιχείρησαν να αναπροσαρμόσουν τα προγράμματά τους για το υπόλοιπο της ημέρας, ενώ οι επιβάτες καλούνταν να ελέγχουν την κατάσταση της πτήσης τους πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο.

Ακόμη και η Arsenal επηρεάστηκε

Το πρόβλημα έφτασε μέχρι και τον χώρο του ποδοσφαίρου. Η αποστολή της Arsenal αντιμετώπισε καθυστέρηση στην πτήση της από το Λονδίνο προς τη Νάπολη, όπου η ομάδα επρόκειτο να αγωνιστεί στο Champions League.

Η καθυστέρηση είχε ως αποτέλεσμα να ακυρωθεί η προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου της ομάδας στην ιταλική πόλη.

Οργή από Ryanair και Wizz Air

Η νέα βλάβη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από αεροπορικές εταιρείες.

Η Ryanair υποστήριξε ότι περισσότεροι από 65.000 επιβάτες της επηρεάστηκαν και ζήτησε ουσιαστικές αλλαγές στη διοίκηση της NATS. Ο διευθύνων επιχειρησιακός σύμβουλος της εταιρείας, Neal McMahon, άσκησε σφοδρή κριτική στον διευθύνοντα σύμβουλο της NATS, Martin Rolfe, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να υπάρξει νέα ηγεσία στον οργανισμό.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Wizz Air, δηλώνοντας «εξαιρετικά απογοητευμένη» και χαρακτηρίζοντας απαράδεκτο το γεγονός ότι μια ακόμη τεχνική βλάβη προκάλεσε τόσο μεγάλη αναστάτωση στις αερομεταφορές.

Επιβάτες εγκλωβισμένοι στα αεροσκάφη

Η ταλαιπωρία δεν περιορίστηκε στους χώρους των αεροδρομίων. Αρκετοί επιβάτες παρέμειναν για ώρες μέσα στα αεροσκάφη, ενώ ορισμένες πτήσεις που είχαν ήδη προσγειωθεί ή περίμεναν να αναχωρήσουν καθηλώθηκαν.

Σε πτήση της Ryanair στο Gatwick, η πολύωρη αναμονή προκάλεσε ένταση μεταξύ των επιβατών. Σύμφωνα με μαρτυρία που μεταδόθηκε από το Sky News, οι ταξιδιώτες περίμεναν επί ώρες μέσα στο αεροσκάφος και υπήρξαν αντιδράσεις σχετικά με την παροχή νερού. Η κατάσταση φέρεται να κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα να κληθεί η αστυνομία.

«Λυπάμαι» από την υπουργό Μεταφορών

Η υπουργός Μεταφορών Heidi Alexander δήλωσε ότι γνώριζε για το τεχνικό πρόβλημα και πως οι μηχανικοί εργάζονταν για την επίλυσή του.

Παράλληλα, ζήτησε από τους επιβάτες να ενημερώνονται απευθείας από τις αεροπορικές εταιρείες τους, καθώς η κατάσταση παρέμενε ρευστή.

Τα αεροδρόμια Heathrow και Gatwick επιβεβαίωσαν ότι η δυσλειτουργία επηρέαζε τις αναχωρήσεις, ενώ η κατάσταση στις αφίξεις διέφερε ανάλογα με το αεροδρόμιο και την εξέλιξη της βλάβης.

Προβληματισμός για τη NATS

Το νέο περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τις ανησυχίες για την αξιοπιστία του βρετανικού συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Η NATS είχε αντιμετωπίσει σοβαρή διακοπή λειτουργίας και τον Αύγουστο του 2023, όταν τεχνικό πρόβλημα κατά την επεξεργασία σχεδίου πτήσης προκάλεσε χάος και επηρέασε περισσότερους από 700.000 επιβάτες.

Το κόστος για τις αεροπορικές εταιρείες είχε τότε υπολογιστεί σε περίπου 100 εκατομμύρια λίρες, λόγω επιστροφών χρημάτων, νέων κρατήσεων, ξενοδοχείων και άλλων παροχών προς τους ταξιδιώτες.

Νέα προβλήματα είχαν καταγραφεί και πέρυσι, όταν δυσλειτουργία στο κέντρο ελέγχου του Swanwick στο Hampshire περιόρισε σημαντικά την εικόνα που είχαν οι ελεγκτές για την εναέρια κυκλοφορία.

Η σημερινή βλάβη, επομένως, δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, αλλά προσθέτει ένα ακόμη επεισόδιο στη συζήτηση για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων υποδομών εναέριας κυκλοφορίας της Βρετανίας.