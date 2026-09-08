Τροχαίο δυστύχημα με 21χρονη νεκρή στη Ρόδο – Η μηχανή της έπεσε σε παρκαρισμένο αυτοκίνητο

Τραγικό θάνατο σε τροχαίο δυστύχημα που συνέβη στις 4:35 τα ξημερώματα της Τρίτης, βρήκε μια 21χρονη στη Ρόδο.

Σύμφωνα με το dimokratiki.gr, το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην οδό Μεγάλου Κωνσταντίνου.

Κατά την ίδια πηγή, η μηχανή που οδηγούσε η 21χρονη με κατεύθυνση προς την οδό Παλαιολόγου και Εθνικής Αντιστάσεως έχοντας μια 27χρονη ως συνεπιβάτιδα, εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε σταθμευμένο ΙΧ αυτοκίνητο.

Τέλος, την ανάκριση για το τραγικό δυστύχημα διενεργεί το τμήμα Τροχαίας Ρόδου.