Άρης: Πλησιάζει στον Νικολό Καζάλε της Μπολόνια

Ο Νικολό Καζάλε είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με την ΠΑΕ Άρης, για την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας.

Σύμφωνα με το metrosport.gr, οι Θεσσαλονικείς έχουν εστιάσει στην αγορά της Ιταλίας και διαπραγματεύονται με τον υψηλόσωμο (1.91 μ.) κεντρικό αμυντικό.

Ο Καζάλε, 28 ετών (γεννήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου του 1998) αγωνίζεται στην Μπολόνια, από το 2024, με την οποία έχει συμβόλαιο έως το 2028, ενώ έχει σημαντική θητεία σε διάφορες ιταλικές ομάδες, αλλά και παραστάσεις σε Champions, Europa και Conferemce League.

Ο Ιταλός δεξιοπόδαρος στόπερ έχει επίσης αγωνιστεί σε Βενέτσι, Έμπολι, Ελάς Βερόνα, και Λάτσιο και έχει κριθεί ότι μπορεί να βοηθήσει τους «κιτρινόμαυρους», καλύπτοντας το κενό που υπάρχει από τις αρχές του καλοκαιριού στο κέντρο της άμυνας.

Εφόσον το θέμα τελειώσει θετικά για τον Άρη, τότε θα κάνουν focus στον ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα καλύψει το αριστερό άκρο της επίθεσης, όπου -επίσης- έχει αποφασιστεί ότι θα γίνει κίνηση.

Ο Καζάλε βρίσκεται εκτός πλάνων της Μπολόνια, μη έχοντας καταγράψει συμμετοχές σε επίσημα παιχνίδια, ωστόσο είχε συμμετοχή στα φιλικά προετοιμασίας του καλοκαιριού. Τελευταία του εμφάνιση ήταν απέναντι στην Καμπού, στο φιλικό της 1ης Αυγούστου, ενώ είχε αγωνιστεί και 60 λεπτά κόντρα στον Ηρακλή σε αγώνα -επίσης- φιλικού χαρακτήρα.

Την περασμένη αγωνιστική σεζόν, ο Καζάλε έπαιξε σε 12 ματς στη Seria, καταγράφοντας 684 λεπτά συμμετοχής, ενώ είχε και έξι παρουσίες στο Europa League. Τη σεζόν 2024-2025, έπαιξε συνολικά σε 24 ματς με την Μπολόνια. Συγκεκριμένα, είχε 17 παρουσίες στο πρωτάθλημα, τρεις στο Κύπελλο Ιταλίας και τέσσερις στο Champions League.

Πριν μετακομίσει στην Μπολόνια, ο Καζάλε αγωνιζόταν στη Λάτσιο, όπου είχε δύο γεμάτες σεζόν. Συγκεκριμένα, τη σεζόν 2022-2023 είχε 29 συμμετοχές στη Serie A, τέσσερις στο Europa League και δύο στο Κύπελλο.

Στη δεύτερη σεζόν με τους Λατσιάλι, ο Καζάλε κατέγραψε 20 συμμετοχές στη Serie A, δύο στο Champions League και άλλες τόσες στο Coppa Italia.