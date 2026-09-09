Πληθωρισμός: Ανέβασε ταχύτητα στο 3,8% τον Αύγουστο

Στο 3,8% «τσίμπησε» ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, σε σύγκριση με το 3,4% του Ιουλίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Σε μηνιαία βάση ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 0,4%.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μηνός Αυγούστου 2026 (έτος αναφοράς 2020=100,0) έχει ως εξής:

Από τη σύγκριση του Γενικού ΔΤΚ του μηνός Αυγούστου 2026 με τον αντίστοιχο Δείκτη του Αυγούστου 2025 προέκυψε αύξηση 3,8% έναντι αύξησης 2,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2025 με το 2024.

Ο Γενικός ΔΤΚ κατά τον μήνα Αύγουστο 2026, σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2026 παρουσίασε αύξηση 0,4%, έναντι αύξησης 0,1%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Ο μέσος ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2025 – Αυγούστου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2024 – Αυγούστου 2025, παρουσίασε αύξηση 3,4%, έναντι αύξησης 2,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2024 – Αυγούστου 2025 με το δωδεκάμηνο Σεπτεμβρίου 2023 – Αυγούστου 2024.

Οι μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις σημειώθηκαν στις ακόλουθες κατηγορίες:

Πετρέλαιο θέρμανσης: 53,2%

Φυσικό αέριο: 40,2%

Πετρέλαιο κίνησης: 30,6%

Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο: 17,4%

Καύσιμα αυτοκινήτου (βενζίνη): 15,3%

Οι μεγαλύτερες ετήσιες μειώσεις παρατηρήθηκαν στις εξής κατηγορίες:

Ελαιόλαδο: -15%

Παγωτά: -7,7%

Φρούτα (γενικά): -7,1%

Υφαντουργικά είδη οικιακής χρήσης: -5,8%

Είδη μεταφοράς, ταξιδίου και άλλα προσωπικά είδη: -4,4%

Πηγή: newmoney.gr

