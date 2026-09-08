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Οικογένεια Κυριακής Γρίβα: Η δικαιοσύνη κάνει βήματα αλήθειας και απόδοσης ευθυνών

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THESTIVAL TEAM

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Ικανοποίηση εκφράζει η οικογένεια της Κυριακής Γρίβα για την παραπομπή των 4 αστυνομικών στη δικαιοσύνη για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης δια παραλείψεως.

«Μετά την παραπομπή των τεσσάρων αστυνομικών σε δίκη για κακούργημα, το Δικαστικό Συμβούλιο έκρινε ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για να δικαστούν για θανατηφόρα έκθεση δια παραλείψεως υπόχρεου προσώπου», αναφέρουν οι δικηγόροι του πατέρας και της αδερφής της αδικοχαμένης.

Όπως τονίζουν η Ελένη Μαζαράκη και ο Χρυσοβαλάντης Γλυνός: «Η οικογένεια της Κυριακής βλέπει τη δικαιοσύνη να κάνει βήματα αλήθειας και απόδοσης ευθυνών. Με απόλυτο σεβασμό στη δικαστική διαδικασία και το τεκμήριο αθωότητας, θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε την πλήρη διαλεύκανση και τη δικαιοσύνη που της αξίζει».

Κυριακή Γρίβα

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