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Σε εξέλιξη φωτιά στη Θεσσαλονίκη – Σηκώθηκε ελικόπτερο

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THESTIVAL TEAM

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Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νέο Ρύσιο, στον δήμο Θέρμης στη Θεσσαλονίκη.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα περίπου στις 18:00.

Κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Επίσης για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

Θεσσαλονίκη Φωτιά

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