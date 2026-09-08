Σε εξέλιξη φωτιά στη Θεσσαλονίκη – Σηκώθηκε ελικόπτερο
Intime
THESTIVAL TEAM
Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νέο Ρύσιο, στον δήμο Θέρμης στη Θεσσαλονίκη.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα περίπου στις 18:00.
Κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Επίσης για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.
Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.
Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.