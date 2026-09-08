Σέρρες: Κινηματογραφική καταδίωξη και σύλληψη για ναρκωτικά – Πέταξαν κοκαΐνη και κάνναβη, διέφυγε πεζός ο οδηγός

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών προχώρησαν το βράδυ της Δευτέρας, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ηράκλειας σε περιοχή των Σερρών, μετά από επεισοδιακή καταδίωξη.

Η απόρριψη των ναρκωτικών και η άτακτη φυγή

Όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών επιχείρησαν να ελέγξουν ύποπτο όχημα, στο οποίο επέβαινε ο συλληφθείς μαζί με ακόμα έναν ημεδαπό άνδρα, ο οποίος ήταν ο οδηγός.

Μόλις αντιλήφθηκαν την παρουσία των αστυνομικών, οι επιβαίνοντες πέταξαν από το παράθυρο δύο συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 4,2 γραμμαρίων και δύο συσκευασίες με κοκαΐνη βάρους 1,5 γραμμαρίου, οι οποίες εντοπίστηκαν και περισυλλέγησαν.

Στη συνέχεια, ο οδηγός ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα και πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς για να ξεφύγει. Παρά τις προσπάθειες ελιγμών, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα. Ωστόσο, ο οδηγός πρόλαβε να εγκαταλείψει το αυτοκίνητο και τράπηκε σε φυγή πεζός, αν και τα στοιχεία της ταυτότητάς του έχουν ήδη ταυτοποιηθεί πλήρως από τις αρχές.

Τα ευρήματα στο εσωτερικό του οχήματος

Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο εσωτερικό του ακινητοποιημένου οχήματος, οι αστυνομικές αρχές βρήκαν και κατέσχεσαν:

6.230 ευρώ σε μετρητά

σε μετρητά 2 τρίφτες κάνναβης με υπολείμματα της ουσίας

με υπολείμματα της ουσίας 1 αυτοσχέδιο τσιγάρο κάνναβης

Ο συλληφθείς επιβάτης οδηγείται στη δικαιοσύνη, ενώ οι έρευνες του Αστυνομικού Τμήματος Ηράκλειας συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του οδηγού.