Ο Νυφούδης της ΕΛΑΣ για την “πατριωτική εισφορά”: “Δεν κινδυνεύουν τα βραχιόλια του καθενός”

Σκληρή κριτική στην κυβερνητική εξαγγελία για τον «κουμπαρά για τη νέα γενιά» άσκησε την Τρίτη (08.09.2026) ο Νίκος Νυφούδης, αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μέτρο αποταμίευσης και όχι ουσιαστικής στήριξης των νέων. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην «πατριωτική εισφορά» 1%, ξεκαθαρίζοντας ότι, κατά την πρόταση της ΕΛΑΣ, στο στόχαστρο βρίσκονται οι πολύ μεγάλες περιουσίες.

Μιλώντας στον Παραπολιτικά 90,1, ο Νίκος Νυφούδης υποστήριξε ότι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) αντιπαραθέτει στην κυβερνητική πολιτική μέτρα που, όπως είπε, θα κατανέμουν δικαιότερα τα βάρη, ενώ για την «πατριωτική εισφορά» σημείωσε ότι αφορά «ανθρώπους που είναι πάρα πολύ πλούσιοι». Εμφανίστηκε, δε, καθησυχαστικός απέναντι στη συζήτηση περί θυρίδων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν κινδυνεύουν καθόλου τα βραχιόλια του καθενός».

Στο επίκεντρο της κριτικής του βρέθηκε ο «κουμπαράς για τη νέα γενιά», με τον κ. Νυφούδη να αναγνωρίζει μεν ότι το μέτρο μπορεί να λειτουργήσει θετικά για ορισμένες οικογένειες, να υποστηρίζει όμως ότι δεν απαντά στις ανάγκες των νέων που προέρχονται από νοικοκυριά χωρίς οικονομική δυνατότητα αποταμίευσης. «Η εξαγγελία της κυβέρνησης είναι μια εξαγγελία αποταμίευσης αλλά όχι στήριξης», ανέφερε. «Κάθε μέτρο που βοηθά τους πολίτες είναι θετικό, αλλά δεν είναι μέτρο στήριξης των νέων ανθρώπων. Είναι ένα μέτρο αποταμίευσης το οποίο έχει πολύ συγκεκριμένη χρησιμότητα», πρόσθεσε, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί δίκαιο για οικογένειες που δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες του μήνα.

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ επέμεινε ότι το μέτρο δεν πρέπει να μηδενιστεί, έθεσε όμως ζήτημα κοινωνικής στόχευσης. «Έχει θετικό πρόσημο για τα παιδιά των ανθρώπων που μπορούν να βάλουν χρήματα, δεν έχει θετικό πρόσημο για όλα τα παιδιά δυστυχώς», είπε, προσθέτοντας ότι η Πολιτεία οφείλει «να φροντίζει παράλληλα για όλους, και για αυτούς που έχουν και για αυτούς που δεν έχουν».

«Σκληρά νεοφιλελεύθερη πολιτική»

Ο Νίκος Νυφούδης ανέβασε περαιτέρω τους τόνους απέναντι στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό, κατηγορώντας τον για έλλειψη «ενσυναίσθησης».

«Αυτό είναι μια σκληρά νεοφιλελεύθερη πολιτική που εμένα με σόκαρε. Δείχνει έναν πρωθυπουργό που δεν έχει ενσυναίσθηση», ανέφερε.

Στο ίδιο μήκος κύματος υποστήριξε ότι τα κυβερνητικά μέτρα ευνοούν κυρίως όσους διαθέτουν ήδη οικονομική δυνατότητα.

«Όλα τα μέτρα στηρίζουν αυτούς που έχουν χρήματα ή τις επιχειρήσεις που δεν χρειάζονται δανεισμό ή δεν έχουν ανάγκη, αλλά δεν στηρίζουν το 90% της κοινωνίας που έχει ανάγκη», είπε.

Αμφισβήτησε, παράλληλα, την κυβερνητική αποτίμηση της πορείας της οικονομίας, λέγοντας ότι «δεν υπήρξε στη χώρα από το 2019 μέχρι το 2025 καμία έκρηξη ανάπτυξης, υπήρξε ανάπτυξη», και προσθέτοντας ότι πραγματική «έκρηξη ανάπτυξης» θα υπήρχε εφόσον τα οφέλη έφθαναν «στους πολλούς».

ΕΛΑΣ: Ποιους αφορά η «πατριωτική εισφορά»

Αναφερόμενος στην πρόταση για «πατριωτική εισφορά» 1%, ο Νίκος Νυφούδης επιχείρησε να προσδιορίσει το οικονομικό προφίλ όσων θα κληθούν να την καταβάλουν, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για τους πλέον εύπορους.

«Μιλάμε για ανθρώπους που είναι πάρα πολύ πλούσιοι», ανέφερε, σημειώνοντας ωστόσο ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν τα απαραίτητα στοιχεία για τον ακριβή προσδιορισμό τους.

Στο πλαίσιο αυτό, τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας περιουσιολογίου, στο οποίο θα καταγράφονται, μεταξύ άλλων, μετοχές και συμμετοχές σε εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ώστε να προσδιοριστεί ποιοι ανήκουν στο πλουσιότερο 1%.

«Αν με ρωτάτε εμένα, δεν θεωρώ ούτε το 1 εκατομμύριο –όχι ότι είναι λίγα χρήματα, είναι πάρα πολλά χρήματα, είναι όνειρο για τους περισσότερους από εμάς– αλλά μιλάμε για ανθρώπους που είναι πάρα πολύ πλούσιοι», διευκρίνισε.

«Δεν κινδυνεύουν τα βραχιόλια του καθενός»

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ θέλησε, τέλος, να κλείσει τη συζήτηση που αφορά το ενδεχόμενο ελέγχου τραπεζικών θυρίδων στο πλαίσιο της καταγραφής των μεγάλων περιουσιών.

«Δεν κινδυνεύουν καθόλου τα βραχιόλια του καθενός», είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν νομίζω ότι κάποια κυβέρνηση μπορεί να πάει να ανοίξει τις θυρίδες», πρόσθεσε, επιχειρώντας να διαχωρίσει την πρόταση για την «πατριωτική εισφορά» από σενάρια περί ελέγχου του περιεχομένου τραπεζικών θυρίδων.