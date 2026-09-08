MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πολύωρες διακοπές ρεύματος σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Διακοπές ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένες για σήμερα Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ, χωρίς ρεύμα θα μείνουν κάτοικοι και επιχειρήσεις στις παρακάτω περιοχές:

Από τις 8:00πμ έως τις 1:30μμ: Η διακοπή αφορά την κοινότητα Εξοχής και συγκεκριμένα οι καταναλωτές που βρίσκονται απέναντι από το νοσοκομείο Παπανικολάου κατά μήκος του δρόμου.

Από τις 8:00πμ έως τις 2:30μμ στον Δήμο Χαλκηδόνος και συγκεκριμένα οι καταναλωτές που βρίσκονται στα ΚΟΥΦΑΛΙΑ, σε τμήμα της ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ καθώς και στις παρακείμενες/καθέτους οδούς από το ύψος της ΦΙΛΛΙΠΟΥ με κατεύθυνση ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ προς της έξοδο του χωριού, καθώς και στην ευρύτερη αγροτική/βιομηχανική περιοχή ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ των ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ και κατά μήκος/εκατέρωθεν της ΕΟ προς το ΠΡΟΧΩΜΑ συνεχίζοντας στην ευρύτερη αγροτική/βιομηχανική περιοχή ΝΟΤΙΑ του ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ μέχρι τον Ε75.

Διακοπές ρεύματος Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 9 ώρες πριν

ΠΟΕΣΕ: “Αόρατη” η εστίαση στα μέτρα της ΔΕΘ – Ζητά στοχευμένες παρεμβάσεις για τη βιωσιμότητα του κλάδου

ΔΕΘ 1 ώρα πριν

Θεσσαλονίκη: Πάνος Μουζουράκης και Κωστής Μαραβέγιας συναντιούνται απόψε στη σκηνή της 90ης ΔΕΘ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Λαμία: Αντί για λίρες και χρήματα στη σακούλα, έβαλε μέσα πέτρες και καλαμπόκια – Πώς παγίδεψε τους απατεώνες

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

ΗΠΑ: Ο Τραμπ απειλεί να απαγορεύσει τις πωλήσεις αεροσκαφών της καναδικής Bombardier

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

“Ροπαλιά” του Ηρακλή στην Τρίπολη και πρώτη νίκη στη Super League

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Βελτιωμένη εικόνα στη μεγάλη φωτιά στη Μακρυκάπα Εύβοιας – Δείτε βίντεο