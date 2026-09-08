Πολύωρες διακοπές ρεύματος σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης

Διακοπές ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένες για σήμερα Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ, χωρίς ρεύμα θα μείνουν κάτοικοι και επιχειρήσεις στις παρακάτω περιοχές:

Από τις 8:00πμ έως τις 1:30μμ: Η διακοπή αφορά την κοινότητα Εξοχής και συγκεκριμένα οι καταναλωτές που βρίσκονται απέναντι από το νοσοκομείο Παπανικολάου κατά μήκος του δρόμου.

Από τις 8:00πμ έως τις 2:30μμ στον Δήμο Χαλκηδόνος και συγκεκριμένα οι καταναλωτές που βρίσκονται στα ΚΟΥΦΑΛΙΑ, σε τμήμα της ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ καθώς και στις παρακείμενες/καθέτους οδούς από το ύψος της ΦΙΛΛΙΠΟΥ με κατεύθυνση ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ προς της έξοδο του χωριού, καθώς και στην ευρύτερη αγροτική/βιομηχανική περιοχή ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ των ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ και κατά μήκος/εκατέρωθεν της ΕΟ προς το ΠΡΟΧΩΜΑ συνεχίζοντας στην ευρύτερη αγροτική/βιομηχανική περιοχή ΝΟΤΙΑ του ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ μέχρι τον Ε75.