Super League: Ποιος σφυρίζει το μεγάλο ντέρμπι ΠΑΟΚ-Άρης στην Τούμπα

Έγιναν γνωστοί από την ΚΕΔ οι ορισμοί της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Stoiximan Superleague, από την οποία ξεχωρίζει φυσικά το ντέρμπι της Κυριακής, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη στην Τούμπα.

Ο «εκλεκτός» του Στεφάν Λανουά είναι ο Ιταλός Αντρέα Κολόμπο, διαιτητής Α΄ κατηγορίας της UEFA, μαζί με την διαιτητική του ομάδα, από την χώρα του.

Στο ντέρμπι της Τούμπας 4ος διαιτητής ορίστηκε ο Μιχάλης Ματσούκας, ενώ παρατηρητής η Αντωνία Κόκοτου, μέλος της ΚΕΔ.

Ο 35χρονος Ιταλός έχει έρθει άλλες δύο φορές στην χώρα μας, πέρυσι στο ΑΕΚ-Ολυμπιακός 1-1 στα πλέι οφ και πρόπερσι στο Ολυμπιακός-ΑΕΚ 1-0, επίσης για τα πλέι οφ.

Τελευταίο του φετινό παιχνίδι, αυτό της περασμένης Κυριακής, το Ρόμα-Αταλάντα 2-1 για την Serie A.

Στο μεταξύ, την αναμέτρηση του Ηρακλή με τον Ατρόμητο στο Βόλο, θα σφυρίξει ο Λευτέρης Κατόπης από την Σάμο, διαιτητής που ανέβηκε φέτος στους πίνακες της μεγάλης κατηγορίας, με VAR τον Σπύρο Ζαμπαλά από την Ήπειρο.

Αναλυτικά οι ορισμοί της 4ης αγωνιστικής

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου

19:00 Ολυμπιακός – ΟΦΗ

Διαιτητής: Βασίλειος Φωτιάς

1ος βοηθός: Ανδρέας Μεϊντανάς

2ος βοηθός: Τρύφωνας Πετρόπουλος

4ος διαιτητής: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης

VAR: Αλέξανδρος Τσακαλίδης

AVAR: Μιχάλης Ματσούκας

Παρατηρητής διαιτησίας: Δημήτριος Θάνος

21:00 Ηρακλής – Ατρόμητος

Διαιτητής: Ελευθέριος Κατόπης

1ος βοηθός: Αθανάσιος Κλεπετσάνης

2ος βοηθός: Ισίδωρος Αρμακόλας

4ος διαιτητής: Φώτιος Πολυχρόνης

VAR: Σπυρίδων Ζαμπάλας

AVAR: Στέφανος Κουμπαράκης

Παρατηρητής διαιτησίας: Βασίλειος Γαβριηλίδης

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου

18:00 Καλαμάτα – Βόλος

Διαιτητής: Βασίλης Φίτσας

1ος βοηθός: Ηλίας Κωνσταντίνου

2ος βοηθός: Γεώργιος Φραγκιαδάκης

4ος διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης

VAR: Κωνσταντίνος Κατοίκος

AVAR: Βασίλειος Φωτιάς

Παρατηρητής διαιτησίας: Πραξιτέλης Ζαχαριάδης

19:00 Asteras Aktor – ΑΕΚ

Διαιτητής: Αναστάσιος Παπαπέτρου

1ος βοηθός: Μιχάλης Παπαδάκης

2ος βοηθός: Πέτρος Πάτρας

4ος διαιτητής: Παναγιώτης Κουκούλας

VAR: Ιωάννης Παπαδόπουλος

AVAR: Δημήτριος Μόσχου

Παρατηρητής διαιτησίας: Γεώργιος Μπίκας

21:00 Κηφισιά – Λεβαδειακός

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Τσετσιλάς

1ος βοηθός: Χρήστος Κορωνάς

2ος βοηθός: Σπύρος Οικονόμου

4ος διαιτητής: Αθανάσιος Τζήλος

VAR: Φώτιος Πολυχρόνης

AVAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης

Παρατηρητής διαιτησίας: Χρήστος Δαγκλής

21:00 ΠΑΟΚ – Άρης

Διαιτητής: Andrea Colombo

1ος βοηθός: Giuseppe Perrotti

2ος βοηθός: Giorgio Peretti

4ος διαιτητής: Μιχάλης Ματσούκας

VAR: Marco Di Bello

AVAR: Ivano Pezzuto

Παρατηρήτρια διαιτησίας: Αντωνία Κοκοτού

21:30 Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός

Διαιτητής: Σταύρος Τσιμεντερίδης

1ος βοηθός: Ράινχαρντ Μπουξμπάουμ

2ος βοηθός: Γεώργιος Χριστοδούλου

4ος διαιτητής: Μελέτιος Γιουματζίδης

VAR: Στέφανος Κουμπαράκης

AVAR: Γεώργιος Κόκκινος

Παρατηρητής διαιτησίας: Δημήτριος Κύρκος